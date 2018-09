Erfolgreiche Tänzer von Blau-Weiß Auetal

Über erfolgreiche Tänzer freut sich der Tanzclub Blau-Weiß Auetal. Vier Bliedersdorfer Tanzpaare nahmen am Turnier "Die Ostsee tanzt" in Heiligenhafen teil und zeigten super Leistungen. Francisco und Franziska Poveda erreichten in ihrer Altersgruppe SEN III D Standard an drei Tagen jeweils den zwei erste und einen zweiten Platz. Rainer und Anja Smolinski landeten in der gleichen Altersklasse auf dem fünften Platz. Jürgen und Iris Wenzel erreichten in der Klassen SEN III A Standard in der ersten Zwischenrunde Platz elf von 24. Peter und Angela Marticke landeten in der Endrunde SEN III B Standard auf dem sechsten Platz.• Der Tanzclub lädt zum Apfelturnier am Samstag, 6. Oktober, von 12 bis ca. 18 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus in Bliedersdorf ein.