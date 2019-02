Nachwuchsfußballer aus dem Norden kicken in Bützfleth

Nachwuchskicker aus ganz Norddeutschland zeigen am Sonntag, 24. Februar, in Bützfleth ihr fußballerisches Können. Der TuSV Bützfleth richtet in der örtlichen Sporthalle, Mühlenweg 21, erstmals ein Hallenturnier für U10-Mannschaften aus. Gespielt wird in drei Gruppen mit jeweils vier Teams. Anpfiff ist um 10 Uhr."Das wird ein großes Event für unsere jungen Fußballer", sagt Bützfleths U-10-Trainer Engin Yildiz (Foto, mit Team). Zu Gast sind Top-Teams aus dem Jugendbereich im Norden, darunter von Spitzenvereinen wie Werder Bremen oder dem Hamburger SV. Außerdem treten der VfB Lübeck, der Lüneburger SK, Eintracht Norderstedt, VfL Stenum, Tura Bremen, SC Borgfeld, die JSG Achim/Uesen sowie die Nachbarn vom VfL Güldenstern Stade an.Der TuSV Bützfleth geht mit zwei Mannschaften an den Start. Yildiz, der das Turnier organisiert hat, geht davon aus, dass die Zuschauer spannende Spiele erwarten. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten. Um 12.22 Uhr werden die Viertelfinale-Begegnungen angepfiffen. Um 13 Uhr beginnt das Halbfinale, um 13.38 Uhr wird das Finale ausgetragen. Foto: privat