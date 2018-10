TuS Oldendorf sucht Helfer für die Fest-Vorbereitung

100-jähriges Jubiläum im Jahr 2021

tp. Oldendorf. Am 11. Juni 1921 fing es an: Insgesamt 14 junge Männer aus Oldendorf trafen sich bei Bäcker Schmelke in der Backstube zurGründungsversammlung einer Sportgemeinschaft mit dem Schwerpunkt Fußball. Sie nannten sich siegessicher

"Sportverein Viktoria", der inzwischen Turn- und Spielverein (TuS) Oldendorf heißt, und im Jahre 2021 100-jähriges Bestehen feiert. Für das Vereinsjubiläum werden Helfer gesucht

Bereits 1.000 Tagevor dem Jubiläum startete der Vorstand mit einem kleinen Festausschuss die ersten

Vorbereitungen. So ist u.a. ein Festwochenende vom 18. bis 20. Juni 2021 mit mehreren Veranstaltungen im Festzelt im Rudolf-Pöpke-Sportzentrum vorgesehen.



Für die Planung und Durchführung weiterer Veranstaltungen suchen der Vorstand und

Festausschuss dringend noch Verstärkung.

Interessierte melden sichin der Geschäftsstelle im Bürgerhaus, Schützenstr. 5, Tel. 04144 - 610 344, oder per E-Mail an TuS-Oldendorf@t-online.de.