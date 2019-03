Zum Jubiläum ein Schwimmfest

Die Schwimmabteilung im TVG Drochtersen feiert in diesem Jahr ihr 45-jähriges Bestehen und veranstaltet aus diesem Anlass am Samstag ein Schwimmfest. Erwartet werden im Drochterser Hallenbad 13 Vereine mit insgesamt 250 Teilnehmern. Angesagt sind mehr als 1.100 Starts."Das ist Wahnsinn. Das Bad wird aus allen Nähten platzen", sagt Abteilungsleiterin und Schwimmmeisterin Ivonne Hintelmann. "Aber wir meistern das mit unserer großen Helfer-Crew." Beim Meeting dabei: Cuxhaven, Schneverdingen, Lüchow, Seevetal, Wiste, die Schwimmstartgemeinschaft "An der Oste", Stade, Lamstedt, Otterndorf, Harsefeld, Hambergen, Neu Wulmstorf und TVG Drochtersen.Hintelmann hat die Abteilungsleitung 2001 nach dem Tod von "Kalli" Ahrens übernommen. Regelmäßig werden Wettkämpfe besucht. Sogar Reisen nach Dänemark stehen an. Worauf Hintelmann stolz ist: "Es gibt jede Menge Helfer. Viele engagieren sich seit Jahrzehnten." Foto: ig