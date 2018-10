Abnehmen und Gewicht halten

Iris Mertins bietet Ernährungskurse an



"Unsere Nahrung liefert dem Körper zu viel ungesundes Fett und Zucker und im Gegenzug zu wenig Vitalstoffe", sagt Iris Mertins, Ernährungs- und Präventionstrainerin aus Mulsum (Tel. 04762-9232229 oder 0172-3234054). Wer seine Ernährung umstellen und dauerhaft abnehmen will, für den bietet Iris Mertins mehrwöchige Intensivkurse an.Bei den Seminaren geht es nicht nur ums reine Abnehmen, sondern vielmehr um die gesundheitlichen Aspekte. Denn das Gewicht ist nicht immer entscheidend. Vielmehr spielt die Körperzusammensetzung von Fett, Wasser, Muskeln und dem gefährlichen Bauchfett, auch Viszeralfett genannt, eine wichtige Rolle. Diese Werte werden von Iris Mertins bei jedem Teilnehmer in einem persönlichen Gespräch mit Hilfe eines Bio-Impendanz-Analysegeräts ermittelt. "Ich möchte alle auf den Weg der richtigen Ernährung bringen und zeigen, was man mit Genuss essen darf und wie man das Gewicht halten kann", sagt sie.