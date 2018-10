An Weihnachten denken

Tolle Rabatte im November beim Bilderprofi Reidies



In nur neuneinhalb Wochen ist Weihnachten. Wer clever ist, kümmert sich schon jetzt um die ersten Geschenke - zum Beispiel um ein schönes Familienfoto. Das minimiert nicht nur den Stress, sondern schont beim Bilderprofi Angela Reidies auch den Geldbeutel. Denn das Fotostudio an der Hökerstraße 43 in Stade gewährt auf Fotoshootings im November 20 Prozent Rabatt sowie weitere 20 Prozent auf die erste Bildbestellung.Für die Aufnahmen steht ein großes, modernes Studio zur Verfügung. Alle Bildabzüge erfolgen aus eigener Entwicklung und werden individuell und von Hand bearbeitet. Auf Wunsch werden die Fotos gerahmt oder auf Zubehör wie Mousepads oder Kaffeebecher gedruckt. Ganz neu ist der Fotodruck direkt auf eine Holzplatte.Termine können unter Tel. 04141-3111 vereinbart werden.