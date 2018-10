Ideal für das Fahren in der Dunkelheit

"Streetlife"-Brillengläser bei Augenoptik Cotte



Jeder zweite Verkehrsteilnehmer fühlt sich durch Blendungen im Straßenverkehr stark beeinträchtigt. Mit der "EyeDrive Technologie" des Herstellers "Essilor" wird hier Abhilfe geschaffen: Die Blendung durch entgegenkommende Autos und durch Leuchtsignale wird deutlich reduziert. Erhältlich sind die neuen "Essilor streetlife"-Brillengläser bei Augenoptik Cotte in Stade, Inselstraße 4c (Tel. 04141-44543, http://www.optik-cotte.de ) in verschiedenen Varianten: Einstärkengläser für scharfes Sehen bei Tag und Nacht oder optimierte Gleitsicht-Glasdesigns in drei Stufen für einen perfekten Überblick in der Ferne und im Zwischenbereich. Dank großer Blickfelder eignen sich die Spezialgläser nicht nur für das Nachtsehen, sondern auch für alle Sehsituationen am Tag. Augenoptik Cotte gewährt zurzeit auf "Essilor streetlife"-Brillengläser 100 Euro Preisnachlass.