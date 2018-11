Rotstiftpreise am "Black Friday"

Kuschelmode war bei "TrendConcept" in Stade der Renner / Rabatte auf Messer

StadeShopping-Spaß zu Rotstiftpreisen boten am "Black Friday" zahlreiche inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte in der Stader City. Der Aktionstag am vergangenen Freitag kam bei den Kunden gut an.Shoppen in Wohlfühl-Atmosphäre stand im Modegeschäft "TrendConcept" im Mittelpunkt. Kundin Annette Hellwege ließ sich von Inhaberin Simone Sebastian und Mitarbeiterin Martina Fellinger über neue Trends beraten. Besonders gefragt sind in dieser Saison Pullover und Jacken aus kuscheligen Stoffen.Thomas Müller von "Outdoor Müller" bot hochwertige Marken-Taschenlampen zu einmaligen Sonderkonditionen an. Zudem konnten Kunden aus einer breiten Palette an Messern für die Jagd, das Fischen etc. wählen. Einige Preisnachlässe für Qualitäts-Messer gelten auch noch während des Weihnachtsgeschäftes.