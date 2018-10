Sicherer unterwegs in der Dunkelheit

Gute Auswahl und Beratung bei Outdoor Müller



Im Dunkeln unterwegs - in Herbst und Winter gehört das zum Alltag. Bei Outdoor Müller in Stade, Kehdinger Straße 20 (Tel. 04141-7774377, http://www.outdoor-mueller.de ) gibt es passend zur Jahreszeit eine große Auswahl an Artikeln zum Selbstschutz. "Wichtig sind dabei eine fundierte Beratung sowie eine waffenrechtliche Aufklärung vor dem Kauf", sagt Geschäftsinhaber Thomas Müller.So dürfe lediglich CS-Gas als Waffe gegen Menschen eingesetzt werden, während Pfefferspray nur zur Abwehr von Tieren erlaubt ist. Wer für seine Sicherheit auf einen Elektroschocker setzt, sollte sich bewusst sein, dass für dessen Einsatz Körperkontakt mit dem Angreifer erforderlich ist.Vielseitigen Schutz bieten besondere Taschenlampen. Sie leuchten in der Dunkelheit den Weg aus. Bei Gefahr lässt sich der Lichtstrahl auf weit über 1.000 Lumen erhöhen und gegebenenfalls um eine Blitzlichtfunktion ergänzen. "Mit dieser Lichtmenge wird der Angreifer stark geblendet und für einen Moment orientierungslos", sagt Thomas Müller. "Das kann der Angegriffene für eine Flucht nutzen." Er empfiehlt z.B. die hochwertigen Taschenlampen der Marke "Led Lenser" mit sieben Jahren Garantie und vielen cleveren Funktionen.