Autopark Stade zieht in neues Autohaus in Stade-Süd

Eröffnungsparty am Samstag, 11. August, von 14 bis 18 Uhr



Nach dem Umzug von der Hansestraße in die Carl-Benz-Straße 6 im Gewerbegebiet Stade-Süd eröffnet das Team vom Autopark Stade am Samstag, 11. August, von 14 bis 18 Uhr den neuen Standort mit einer Begrüßungsparty. Kunden und Interessierte sind herzlich eingeladen, das Autohaus mit seinem ansprechenden Ambiente und sein Team persönlich kennen zu lernen und gemeinsam zu feiern."Den Autopark Stade gibt es bereits seit zehn Jahren", sagt Inhaber Cemil Kayar. "Kunden finden bei uns überwiegend hochwertig ausgestattete Fahrzeuge der deutschen Premiummarken Audi, VW, BMW und Mercedes." Gern begibt sich das Team für seine Kunden auf die Suche nach dessen persönlichem Wunschauto und sucht bundesweit nach den attraktivsten Angeboten. "Unsere oberstes Ziel ist kundenorientiertes Arbeiten, wir wollen jeden Tag besser werden", sagt der Geschäftsinhaber.Der ansprechende Showroom des Autohauses bietet Platz für 22 Fahrzeuge. Zudem befindet sich auf dem Firmengelände eine Kfz-Meisterwerkstatt. Zum jungen, fünfköpfigen Team gehören neben Cemil Kayar der Verkaufsleiter Patrick Knaak sowie zwei Auszubildende zum Automobilkaufmann. Am neuen Standort soll die Mitarbeiterzahl aufgrund der großen Kundennachfrage zudem erhöht werden.