Beratung an erster Stelle bei der Kranz Apotheke in Stade

Spezialist für Naturheilkunde und Darmgesundheit



Die Kranz Apotheke an der Bremervörder Straße 128 (( 04141-81888, www.kranz-apotheke-stade.de) feiert im Dezember diesen Jahres ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Aktionsmonat. Geführt wird die Apotheke von Katrin Raichle-Kranz seit 2010 in dritter Generation."Unsere oberste Priorität ist die gute Beratung", sagt Katrin Raichle-Kranz. "Unter anderem achten wir bei der Einnahme verschiedener Medikamente auf Wechselwirkungen und beraten junge Eltern in Begleitung ihres Nachwuchses in einer kindgerechten Umgebung."Als Phytothek ist die Kranz Apotheke auf die Naturheilkunde spezialisiert. Ganz neu ist die besondere Beratung rund um den Darm. Katrin Raichle-Kranz ist seit Kurzem zertifizierte Darmfachberaterin und informiert gern zu Gesundheitsthemen von Reizdarmbeschwerden bis zur chronischen Darmentzündung.