Bis 400 Euro sparen bei Multimedia Bencke

Stader Fachhändler lädt zur Tauschaktion ein

Wer im Landkreis Stade zurzeit noch analoges Kabelfernsehen empfängt, schaut schon bald auf eine schwarze Mattscheibe. Denn zwischen Ende November und Ende Januar wird hier komplett auf digital umgestellt und das analoge Angebot abgeschaltet. Helfen kann jetzt der Weg zu Multimedia Bencke in Stade. Der Fachhändler bietet von Freitag bis zum verkaufsoffenen Sonntag, 12. bis 14. Oktober, wieder seine beliebte Aktion "Alt gegen Neu" an. Dann können Kunden beim Neukauf eines Aktionsfernsehers ihren alten TV in Zahlung geben und erhalten dafür bis zu 400 Euro. Die Aktionsgeräte sind mit einem Schild gekennzeichnet."Das Angebot gilt für alle Altgeräte", betont Fachberater Frank Wohlers. "Es ist egal, ob es sich um einen Röhren- oder Flachbildschirm, ein analoges oder ein digitales Modell, ein defektes oder ein funktionierendes Gerät handelt."Die 'Tauschaktion bietet sich natürlich auch für alle an, die aus anderen Gründen in einen neuen Fernseher investieren wollen. Denn die moderne Technik bietet viele Vorteile - von gestochen scharfer Auflösung über besseren Sound und clevere Apps und Mediatheken bis zur Energieersparnis.Das Bencke-Team steht seinen Kunden gern beratend zur Seite. Zusätzlich bietet es einen umfassenden Service, der von Lieferung und Anschluss der neuen Technik bis zum Einrichten der Sender reicht.