City Gesundheits-Centrum in Stade bietet Handarbeit aus Meisterhand

Das City Gesundheits-Centrum steht für beste Beratung und Produkte

Seit drei Generationen steht das City Gesundheits-Centrum in Stade seinen Kunden in allen Bereichen der Orthopädietechnik, der Orthopädie-Schuhtechnik sowie Rehatechnik kompetent und beratend zur Seite. Dabei ist das oberste Ziel, die Lebensqualität der Kunden zu verbessern.Seit Anfang Mai gehört der Diplom-Orthopädietechnikmeister Matti Hentsch zum Team des City Gesundheits-Centrums. Nach seiner Meisterprüfung arbeitete er zunächst vier Jahre in Berlin mit der renommierten Klinik "Charité" zusammen, bevor er Stade zu seiner Wahlheimat machte.Der Diplom-Orthopädietechnikmeister ist beim City Gesundheits-Centrum technischer Leiter der Fertigungsabteilung für Prothesen und Orthesen. "Für die Patienten bin ich der erste Ansprechpartner", sagt Matti Hentsch. "Dabei beginnt unsere Beratung oft schon vor dem Rezept." Denn jeder Patient hat individuelle Ansprüche an sein Hilfsmittel. Wie wird er es belasten und im Alltag einsetzen? Bevorzugt er traditionelle Technik aus Leder und Stahl oder sind moderne Materialien wie Prepreg, ein spezielles Carbon, für ihn besser geeignet? An der Prothese oder Orthese arbeiten Matti Hentsch und sein Team in Handarbeit vom Gipsabdruck bis zur Fertigstellung. Dabei wird das Hilfsmittel immer wieder angepasst, getestet und optimiert sowie der Patient im Umgang mit der Orthese oder Prothese geschult. "Die Zusammenarbeit zwischen uns und den Kunden ist intensiv, deshalb ist ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis sehr wichtig", sagt Orthopädietechnikerin Jana Hentsch.Nicht-mobile Kunden werden auf Wunsch Zuhause oder in Pflegeeinrichtungen besucht. Dabei ist das Team vom City Gesundheits-Centrum nicht nur im Landkreis Stade, sondern auch in Hamburg und Bremen und in der Region Hannover unterwegs. Zudem erfolgt eine intensive Zusammenarbeit mit behandelnden Therapeuten und Fachärzten, um gemeinsam das Bestmögliche für den Kunden zu erzielen.Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch die Orthopädieschuhtechnik, in der orthopädische Schuhe ebenso wie Diabetes-spezifische Hilfsmittel und Einlagen gefertigt werden.City Gesundheits-CentrumKlarenstrecker Damm 521684 StadeTel. 04141-788330