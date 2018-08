Dänisches Baby-Fachgeschäft: Jetzt zwei Standorte

Adrianus van Spreeuwel übernimmt Babyfachmarkt in Stade-Süd



Seit acht Jahren gibt es das Dänische Baby-Fachgeschäft von Adrianus van Spreeuwel an der Bremervörder Straße 75b - und seit vier Tagen zusätzlich am Heidbecker Damm 2 im Gewerbegebiet Stade-Süd. Dort hat der sympathische Wahl-Stader mit niederländischen Wurzeln den ehemaligen Babyfachmarkt übernommen. "Jetzt haben wir genug Platz sowohl für unsere beliebte Ware aus Dänemark als auch für Standardware von Herstellern wie ABC Design oder Emmaljunga", sagt der Unternehmer, der sich stets nur mit seinem Vornamen Adrianus vorstellt und - ganz niederländisch - allen sofort das "Du" anbietet. Für seine dänischen Kinderwagen mit extra großer Liegefläche sowie Babybekleidung und Spielzeug reisen Kunden übrigens aus ganz Norddeutschland an.