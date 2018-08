Der Countdown läuft bei Famila in Stade

Famila-Team arbeitet hochmotiviert auf die Eröffnung an 30. August hin



Die Regale stehen, jetzt geht es ans Befüllen mit Ware: Beim neuen Famila-Markt in Stade-Riensförde gehen die Arbeiten bis zur Eröffnung am Donnerstag, 30. August, zügig voran. "Wir liegen voll im Zeitplan", freut sich Warenhausleiterin Irene Pichol.Während die Handwerker letzte Arbeiten am Gebäude erledigen, sind im Markt viele Famila-Mitarbeiter damit beschäftigt, Ware in die Regale einzuräumen. Alles nach Plan. "Wir haben Listen, auf denen genau verzeichnet ist, was wo hingehört", sagen Claudia Schümann und Petra Retzlaff. Sie arbeiten zurzeit in der zukünftigen Kosmetikabteilung und sorgen dafür, dass die Kunden zur Eröffnung alle gewünschten Pflegeprodukte ordendlich sortiert und in großer Auswahl vorfinden.Ein echter Hingucker sind die tollen T-Shirts, die das Famila-Team bei der Arbeit trägt. "Eröffnung am 30. August", prangt in großen Lettern auf der Rückseite der Shirts. So werden die Mitarbeiter im Vorfeld immer daran erinnert, wann der neue Markt seine Pforten öffnet. Hinterher sind die T-Shirts eine schöne Erinnerung.