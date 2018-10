Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Die Neueröffnung nach dem umfangreichen Umbau von EDEKA Drewes in Dollern steht unmittelbar bevor. Ab Montag, 22. Oktober, 8 Uhr finden Kunden auf insgesamt 1.600 Quadratmetern Verkaufsfläche noch mehr Auswahl und ein erweitertes Sortiment an frischen Produkten in bewährter Drewes Top-Qualität.Zahlreiche Handwerker aus der Region haben in den vergangenen Wochen unter Hochdruck daran gearbeitet, dass der weit über die Gemeindegrenzen bekannte und beliebte Einkaufsmarkt in neuem Glanz erstrahlt.Familie Drewes und das gesamte Team freuen sich auf den großen Neueröffnungstag, an dem viele tolle Aktionen auf die Kunden warten. Vorbeikommen lohnt sich!Ausführliche Berichte über den neuen EDEKA Drewes und die Eröffnung lesen Sie auf den WOCHENBLATT-Sonderseiten am Samstag, 20. Oktober.