Ein Jahr "Yoga Bomb"

Zahra Lindenblatt möchte den Studiogeburtstag mit vielen Gästen feiern



Gestärkt ins neue Jahr starten



Seit einem Jahr begeistert Zahra Lindenblatt in ihrem Stader Studio "Yoga Bomb" Interessierte jeden Alters vom Yoga. "Ich freue mich jede Woche über viele Stammkunden und neue Gesichter in meinem Übungsraum", sagt sie. Zum ersten Studiogeburtstag lädt sie am Sonntag, 9. Dezember, von 15 bis 16 Uhr zu einer ganz besonderen Yogastunde ein. Die Teilnahme ist kostenlos, es werden jedoch Spenden für die Börne in Stade gesammelt. Nach der Yogastunde freut sich Zahra Lindenblatt auf ein fröhliches Zusammensein bei "Tee, Talk und Tanz".Zum sportlichen Angebot bei "Yoga Bomb" gehören regelmäßige Kurse in Yin Yoga, Flow Yoga, Yin Flow Mix, Kids Yoga, Laufen sowie bewegte Entspannung und Meditation. An den Wochenenden finden zudem diverse Workshops mit bekannten Yogalehrern statt, z.B. Kai Hitzer und Deva Kamila aus Hamburg. Letzterer bietet beispielsweise von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. März 2019, bei "Yoga Bomb" ein Wochenend-Seminar in Kalari Prayat an. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Martial Arts, Meditation und Yoga.Im Oktober 2019 startet eine Yoga-Lehrer-Ausbildung mit unterschiedlichen Lehrern, die 200 Stunden umfasst. Weitere besondere Angebote sind das "Geburtstagsparty-Yoga" inklusive Kursus und Nackenmassage, Yoga für Schwangere und junge Mütter, ayurvedische Beratung sowie Einzelunterricht. Eine schöne Geschenkidee für die Weihnachtszeit sind Yoga-Gutscheine oder hochwertiger esoterischer Schmuck von Naiona, den Zahra Lindenblatt in ihrem Studio anbietet.Yoga BombThuner Straße 9 in StadeTel. 0177-3397652www.yogabomb.deZu Yogatagen unter dem Titel "Energize & clarify" lädt Zahra Lindenblatt von Donnerstag bis Samstag, 27. bis 29. Dezember, jeweils von 10 bis 13 Uhr in ihr Studio ein. Auf dem Programm stehen Yoga, Mediation und Ayurveda. Die Teilnahme ist auf 15 Personen begrenzt und kostet 130 Euro. "Das ist eine gute Investition in sich selbst, um gestärkt das Jahr zu beenden und ins neue Jahr zu starten", sagt Zahra Lindenblatt.• Anmeldung unter ( 0177-3397652 oder E-Mail: hello@yogabomb.de.