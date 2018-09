Eine Woche in Weiß-Blau bei Marktkauf in Stade

Das Marktkauf-Center in Stade lädt vom 1. bis 6. Oktober zu einer bayerischen Woche ein



Zu seinem vierten Oktoberfest lädt das Marktkauf Center in Stade, Drosselstieg 77, von Montag bis Samstag, 1. bis 6. Oktober, herzlich ein. Die Besucher erwartet ein weiß-blau geschmücktes Warenhaus sowie kulinarische Angebote wie auf der Münchner Wiesn."Einige unserer Mitarbeiter werden die Kunden in Tracht und Dirndl begrüßen und bedienen", sagt Hausleiter Hartmut Holst. "Und unser Markt-Café wird zum Biergarten. Dafür sorgt eine besondere Speisekarte mit leckeren bayerischen Spezialitäten wie Weißwurst-Frühstück, Weißkraut, Haxe und Münchner Oktoberfest-Bier."Natürlich gibt es im Rahmen der Oktoberfest-Woche bei Marktkauf auch etwas zu gewinnen. Teilnehmer des Spiels müssen folgende Frage beantworten: Wie lautet der traditionelle Spruch beim Anstechen des Bierfasses? Als Preise locken fünf Einkaufsgutscheine für das Marktkauf-Warenhaus im Wert von je 50 Euro. Gewinnspiel mit tollen PreisenAls Höhepunkt des Oktoberfestes lädt Marktkauf am Freitag, 5. Oktober, ab 19 Uhr zu einem bayerischen Abend ein. Karten gibt es für 20 Euro am Kundenservice.