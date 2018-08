Familientag und Einkaufen in Stade "Am Steinkamp"

Hier hat jeder Spaß

Glücksrad mit vielen Gewinnen bei "toom"

"Benzingespräche" bei Stöppelkamp



Legendär ist der große Familientag im Stader Gewerbegebiet "Am Steinkamp" mit seinem tollen und kostenfreien Unterhaltungsangebot. In diesem Jahr findet er am Sonntag, 5. August, von 13 bis 18 Uhr statt und wird mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden.Auf dem Parkplatz vor Möbel Jähnichen gibt es Spielmöglichkeiten, so weit das Auge reicht. Dazu gehören verschiedene Hüpfburgen, Torwandschießen, Kinderkarussell, eine Aquaball-Anlage, ein Aussichtsturm und vieles mehr. Auf der Showbühne sorgt Animateur Dirk Ludewig für Spaß. Der erfahrene Entertainer lädt zu Karaoke, Tanzspielen, Kinderquatsch und Meisterschaften für Groß und Klein ein.Möbel Jähnichen feiert gleich vier Tage: Von Donnerstag bis Sonntag, 2. bis 5. August, gibt es in dem familienfreundlichen Möbelhaus auf allen Etagen Angebote und Aktionen. Zusätzlich wird am Sonntag ein Schnäppchenzelt aufgebaut. Dort gibt es Geschenkartikel, Glas und Porzellan, Haushaltswaren und Heimtextilien zu Fundgruben-Preisen.Fortuna herausfordern können alle Besucher am Kinder- und Familien-Erlebnissonntag beim "toom" Baumarkt, Am Steinkamp 4. Das Team baut im Fachmarkt ein Glücksrad auf, das mit vielen Kleingewinnen für jede Generation aufwartet.Zum Ende der Sommersaison gibt es bei "toom" Am Steinkamp viele Schnäppchen rund um Gartenmöbel sowie Terrassen- und Balkongestaltung. Weitere interessante Aktionen befinden sich im ganzen Markt verteilt. "Es lohnt also, durch die Abteilungen zu bummeln und ausgiebig zu stöbern", sagt Marktleiter Ekkehart Behrmann. "Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser fachkundiges Personal, das Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite steht." Das Autohaus Stöppelkamp, Haddorfer Grenzweg 8a, lädt am Familientag "Am Steinkamp" von 13 bis 18 Uhr zu netten und informativen "Benzingesprächen" bei Kaffee, Kuchen und Süßigkeiten ein. Zudem präsentiert das Team seinen Besuchern die aktuellen Honda-Modelle sowie eine große Auswahl an Gebraucht- und Jahreswagen.