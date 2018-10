Flitzer, Familienkutschen und "Frauenautos"

Sieben Autohändler, 13 Marken, 70 Fahrzeuge, tausende Besucher und unzählige interessante Gespräche: Die Autoschau auf dem Sande in Stade war wieder ein toller Erfolg. Viele nutzten die Gelegenheit, um sich einen Überblick über die breite Modellpalette und das Angebot der Hersteller in den einzelnen Preis-Segmenten zu verschaffen. Vom kleinen City-Flitzer bis zum PS-starken Sportwagen: Die Autohändler hatten in der Stader Innenstadt so ziemlich alles aufgefahren, was ihre Fuhrparks hergeben. Dabei mussten sie gar nicht viel tun, um ihre Modelle ins rechte Licht zu rücken. Dafür sorgte schon die Sonne: Die strahlte vom Himmel, sodass an den Fahrzeuge der Chrom aufblitzte und der Lack funkelte.Den Ausstellern scheint Petrus hold zu sein: Es war bereits die siebte Autoschau in Folge, die bei Sonnenschein über die Bühne ging. Kein Wunder, dass einige Kunden auch reges Interesse für Modelle mit Schiebedach zeigten, obwohl ja bereits der Oktober auf dem Kalenderblatt steht. Andere wiederum nahmen den klassischen Kombi als "Familienkutsche" in Augenschein oder begutachteten geräumige SUV.Dass auch die Damenwelt durchaus Interesse an fahrbaren Untersätzen mit ein paar mehr Pferdestärken zeigt, bewiesen Svenja Deede und Alicia Eckhoff. Die zwei jungen Frauen schauten sich mit Begeisterung ihr Traumauto an: einen Ford Mustang. Bis sie sich den schnittigen Flitzer leisten können, nehmen sie allerdings mit soliden Mittelklasse-Autos Vorlieb. Nicht lange warten will hingegen Antje Schatte: Sie hat sich in einen Peugeot 508 mit 225 PS "verguckt". Der Ford Mustang und auch der Peugeot standen gleich in der passenden Farbe parat, die Frauen offenbar bevorzugen - nämlich kräftiges Rot.