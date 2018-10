Fünf Jahre Marktkauf-Mall: Große Festwoche

Jeder Einkauf ein besonderes Erlebnis: Marktkauf in Stade bietet eine angenehme Einkaufsatmosphäre

Es wird gefeiert

Exotisches Obst entdecken: Marktkauf lädt am Donnerstag, 1. November, zu spannendem Event ein

Besonderer Bierausschank

Räucherfisch aus Bremerhaven

Eine große Auswahl rund um den Sport

Achtion am laufenden Band

Rum-Tasting im November

Genau fünf Jahre ist es jetzt her, dass das Marktkauf Center am Drosselstieg 77 in Stade umfassend umgebaut wurde. "Das wollen wir mit allen Kunden feiern und laden von Montag, 29. Oktober, bis Samstag, 3. November, zu einer großen Jubiläumswoche mit einem riesigen Gewinnspiel und vielen Aktionen ein", sagt Hausleiter Hartmut Holst (Infos zur Festwoche s. unten).Mit dem großen Umbau im Jahr 2013 erhielt die Mall im Marktkauf Center ein völlig neues Gesicht. Die Baumaßnahme erstreckte sich über rund sieben Monate - und das bei laufendem Betrieb. Zur großen Eröffnung im November 2013 war das Einkaufszentrum dann kaum wieder zu erkennen. Die Fläche für Warenhaus und Mieter wurde auf 15.000 Qua-dratmeter vergrößert. Im Zentrum entstand ein ansprechender und vielseitiger Gastronomiebereich. Für einen perfekten Überblick wurden Wege begradigt. Große Glasfronten, eine gewölbte Decke und mehrere Lichtschächte verwandelten die Passage in eine ansprechende Mall."Der Umbau war damals einer der größten überhaupt in der Geschichte des Edeka-Konzerns, zu dem Marktkauf gehört", erinnert sich Hartmut Holst. Insgesamt waren damals 43 Bauunternehmen mit bis zu 300 Handwerkern gleichzeitig auf der Baustelle tätig. "Bis heute ist das Stader Marktkauf Center ein Vorzeige-Objekt, auf das wir alle sehr stolz sind und in dem wir unsere Kunden täglich gern begrüßen."Der fünfte Geburtstag der neuen Mall im Marktkauf Center Stade wird eine Woche lang ganz groß gefeiert. Von Montag, 29. Oktober, bis Samstag, 3. November, können sich die Besucher auf viele Aktionen und Angebote freuen."Gemeinsam mit allen Marktkauf-Mietern laden wir zu einem riesigen Gewinnspiel ein", sagt Marktkauf-Hausleiter Hartmut Holst. "Hauptpreis ist ein Fernseher in Full HD von Samsung mit einer Bildschirmgröße von 49 Zoll. Zudem locken viele weitere Preise wie Einkaufs- oder Gastronomiegutscheine."Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss lediglich folgende Frage beantworten: "In welchem Jahr wurde die neue Mall im Marktkauf Center Stade fertig gestellt?" Für die Antwort liegen Karten im Center bereit. Einfach ausfüllen und in die große Box im Eingangsbereich zum Warenhaus einwerfen. Die Gewinner werden in der Woche nach dem Geburtstag gezogen und benachrichtigt.Und es gibt weitere Möglichkeiten, Fortuna herauszufordern. So steht in der Obst- und Gemüseabteilung von Marktkauf das beliebte Glücksrad mit Sofortgewinnen. Ein weiteres Glücksrad wird betreut vom Nachwuchs der Feuerwehr Wiepenkathen."Als weiteres Schmankerl laden wir unsere Kunden zu zahlreichen Verkostungen ein", sagt Hartmut Holst. "Dazu gehören jeden Tag andere Sorten Obst und Gemüse, am Montag und Dienstag Südtiroler Spezialitäten sowie von Donnerstag bis Samstag eine große Käsestraße." Letztere ist etwas ganz Besonderes für alle Käsefans. Lieferanten und Fachleute präsentieren an einem langen Tisch besondere Käsespezialitäten, laden zum Probieren ein und geben gern Erläuterungen zu Herkunft und Herstellung.Weitere Aufmerksamkeit: Am Freitag und am Samstag werden die Kunden bei Marktkauf mit einer Rose begrüßt. Für Kinder gibt es die ganze Woche lang kleine Präsente, zudem dreht sich für die Kleinen vor dem Marktkauf Center ein buntes Karussell. Kiwi, Pfirsich, Zitrone - diese Früchte sind wohl jedem geläufig. Aber wie sieht es aus mit Karambole, Papaya, Pepino, Cherimoya und Babaco? Diese und viele andere exotische Früchte können Marktkauf-Kunden beim großen Exotenabend am Donnerstag, 1. November, um 19 Uhr im Marktcafé kennen lernen. "Durch den Abend führt der Experte Tadeusz Chmielewski", sagt Hausleiter Hartmut Holst. "Er ist Fachberater für Obst und Gemüse bei Edeka Nord und hat Plantagen in aller Welt, in denen die Früchte wachsen, persönlich bereist." Das Marktkauf-Team erzählt viel Wissenswertes zu den Exoten, bereitet diese direkt vor Ort zum Probieren vor und gibt auch Zubereitungstipps für Zuhause.• Karten für den Exotenabend gibt es im Vorverkauf beim Marktkauf-Kundenservice für 10 Euro, so lange der Vorrat reicht.Die Brauerei Engelbräu aus dem Allgäu reist zum fünften Mall-Geburtstag mit einem ganz besonderen Gefährt an. Von Montag bis Samstag steht in der Einkaufspassage ein Trabbi mit Spezialausstattung. Dazu gehört eine Schankanlage direkt im Fahrzeug. Am Donnerstag und Freitag, 1. und 2. November, können dann direkt aus dem Auto heraus Engelbräu-Spezialitäten verkostet werden. Dazu gehören Kellerbier, Bockbier, Radler und Weihnachtsbier. Zudem laufen für alle Engelbräu-Sorten die ganze Woche lang Rabattaktionen. "Beyer de Mare" steht im Gastronomiebereich der Marktkauf-Mall für frischen Fisch und besondere Fischspezialitäten, die auch direkt vor Ort verzehrt werden können. In der Geburtstagswoche bietet der Fachhändler exklusiven Räucherfisch seines Lieferanten Sandelmann aus Bremerhaven an. Neben dem Kauf gibt es auch die Möglichkeit zum Verkosten. Bei Intersport Rolff im Marktkauf Center Stade wurde kürzlich ein großer Umbau abgeschlossen. "Nach fünf Jahren war es Zeit für einige Veränderungen, sagen Filialleiter Philipp Mencke und Geschäftsführer Thomas Rolff.Unter anderem wurden Fitness-Großgeräte aus dem Sortiment genommen - noch vorhandene Geräte werden zurzeit zum Schnäppchenpreis abverkauft. "Das hat Platz für viel Neues geschaffen", erzählt Philipp Mencke. "So konnten wir viele Sortimente rund um den Multi- und den Teamsport erweitern." Ein Hingucker ist die große Outdoor-Wand mit robusten Schuhen. Diese sind nicht nur bei Wanderfreunden beliebt, sondern auch bei Hundebesitzern, die bei Wind und Wetter spazieren gehen, sowie allen, die Wert auf bequemes und wetterbeständiges Schuhwerk legen. "In wenigen Tagen werden wir diese Abteilung um eine spezielle Test-Laufstrecke mit verschiedenen Untergründen und Steigungen erweitern", sagt Philipp Mencke.Für den Wintersport ist bei Intersport Rolff aktuelle Ware vom Schlittschuh bis zur Skijacke eingetroffen. Erweitert wurde zudem das Angebot an Fitness-Produkten von der Faszienrolle bis zum Thera-#+band. Unter der großen Auswahl befindet sich übrigens Vieles, was sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignet.• Im Rahmen des Mall-Geburtstages gibt es bei Intersport Rolff am Drosselstieg 77 besondere sportliche Vorführungen. Am Samstag, 3. November, 11 bis 16 Uhr, präsentiert der Hamburger Sportler Christian Polenz gemeinsam mit seinem Team das von ihm entwickelte YAB-Kurzhanteltraining. Die YABs ermöglichen ein völlig neuartiges Training und bieten u.a. aufgrund unterschiedlicher Griffvarianten drei Gewichte in einem. YABs wurden mit dem ISPO Product Award 2016/17 in der Kategorie Professional Fitness Equipment und dem FIBO Jury-Award 2016 ausgezeichnet.Mit dem Umbau der Marktkauf-Mall in Stade kam der "dm drogerie markt" als neuer Mieter hinzu. "Wir werden hier sehr gut angenommen und fühlen uns der Hansestadt stark verbunden", sagt Filialleiter Christian Tiedemann. "Unsere zahlreichen Stammkunden schätzen bei uns die große Auswahl, die persönliche Beratung, unsere Dauerpreis-Garantie und die vielen guten und günstigen Eigenmarken-Produkte."Im Rahmen des Mall-Geburtstages von Montag, 29. Oktober, bis Samstag, 3. November, lädt die Drogerie zu folgenden Aktionen ein:Am Montag können alle Kunden an einem Quiz teilnehmen. Anastasia Waisiner und Olesja Wecker vom dm-Team laden dazu ein, verschiedene Produkte durch Riechen oder Fühlen zu erkennen. Es locken kleine Gewinne.Am Dienstag gibt es eine große Zahn-Aktion. Wer an diesem Tag eine Zahnbürste kauft, kann sich diese vom Dr. Best-Team gravieren lassen. Und wer eine gebrauchte Zahnbürste von Zuhause mitbringt, erhält im Tausch von den Mitarbeiterinnen Janine Marshall und Bettrina Hilmer eine neue der dm-Hausmarke.Mittwoch ist Feiertag. Am Donnerstag lädt dm gemeinsam mit Mitarbeiterin Michaela Krapols zur Fotoaktion ein. Unter anderem werden die Foto-Terminals mit ihren vielen Möglichkeiten erklärt. Zudem werden Kunden fotografiert und die Bilder sofort kostenlos zum Mitnehmen ausgedruckt.Am Freitag ist eine "AHA-Experimentier-Station" bei dm zu Gast. Kinder zwischen acht und 14 Jahren dürfen in der Mall an spannenden Experimenten teilnehmen und Technik ganz neu erleben. Betreut wird die Aktion von der Event-Agentur New Style.Am Samstag gibt es von dm einen "Walking Act" in der gesamten Marktkauf-Mall. Das dm-Kindermaskottchen "SauBär" lädt zum Knuddeln und zum Selfie-Shooting ein.Weitere Besonderheit: dm gewährt während der gesamten Geburtstagswoche zehn Prozent Rabatt auf sein Sortiment. Zudem wird es diverse Probierstände geben. "Unter anderem laden wir dazu ein, unser großes Bio-Sortiment zu verkosten", sagt Christian Tiedemann.Wann hat man schon mal die Gelegenheit, Näheres und Spannendes zu besonderen Getränken zu erfahren und diese auch noch zu verkosten? Marktkauf in Stade lädt in unregelmäßigen Abständen zu solchen "Tastings" ein. Verkostet wurden dort bereits Trendgetränke wie Whiskey, Gin und Bier.Im November folgt die nächste Veranstaltung. Dann kommen Freunde des Rums auf ihre Kosten. Nähere Informationen erfolgen zeitnah im Marktkauf Center und im WOCHENBLATT.