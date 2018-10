Gesucht werden die Azubis von morgen

Bei der Ausbildungsmesse im Metropol gibt es viele Infos und Tipps

Bereits zum dritten Mal richten die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Stade eine Ausbildungsmesse im Metropol in Stade, Klarenstrecker Damm 8, aus. Termin ist Freitag, 19. Oktober, von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei."Die Messe soll zur Orientierung, für die Vermittlung von Ausbildungsplätzen und zum Herstellen von Praktikumskontakten dienen", sagt Stades Arbeitsagentur-Chefin Dagmar Froelich. Hierfür hat der gemeinsame Arbeitgeberservice von Agentur und Jobcenter rund 30 Firmen aus der Region eingeladen, die viele Ausbildungs- und Praktikumsplätzen zur Verfügung stellen. Einige Arbeitgeber präsentieren zudem ihre Einsatzfahrzeuge."Wir wenden uns mit der Messe an Schülerinnen und Schüler, die für 2019 eine Ausbildung suchen und an die Schülerinnen und Schüler, die sich um einen Praktikumsplatz bemühen", so die Organisatoren der Ausbildungsmesse. Neben den Kontakten zu den ausstellenden Arbeitgebern werden auch Berufsberater und Mitarbeiter des Jobcenters zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten, Informationsmaterial auszuhändigen oder auch die Bewerbungsunterlagen durchzusehen.Dritte Ausbildungsmesseder Arbeitsagentur und des Jobcenters StadeFreitag, 19. Oktober13 bis 17 Uhrim MetropolKlarenstrecker Damm 8