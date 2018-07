Global Castings Stade ist auf Wachstumskurs

Höchste Präzision bei der Fertigung



Die Firma Global Castings Stade



Mit einem Sommerfest für Mitarbeiter, Nachbarn, Geschäftspartner und Vertreter der Lokalpolitik ist am vergangenen Freitag ein Neubau bei Global Castings in Stade-Bützfleth eingeweiht worden. Rund 250 Gäste besuchten das Firmengelände im Industriegebiet direkt am Tiefseehafen, um die Räume zu besichtigen, zu klönen und zu feiern. Mit 500 Quadratmetern Nutzfläche bietet der schmucke Anbau mit der gelben Fassade ausreichend Platz für die 140 Mitarbeiter. "Der neue Sozialtrakt ist auf Wachstum ausgerichtet", sagt Friedel Martiny, Personalleiter bei Global Castings Stade. "Denn in naher Zukunft entsteht hier ein Headquarter der weltweit agierenden Unternehmensgruppe. Deshalb haben wir im Neubau Platz für bis zu 300 Leute geschaffen."Für die Mitarbeiter entstand u.a. eine nagelneue, so genannte "Waschkaue". So wird in der Fachsprache ein Dusch- und Umkleidebereich nach dem "Schwarz-Weiß-Prinzip" genannt. Die Arbeiter haben dort die Möglichkeit, ihre schmutzige Arbeitskleidung abzulegen und aufzubewahren, zu duschen und mit sauberer Kleidung das Gelände zu verlassen.Ferner befinden sich in dem zweigeschossigen Neubau Aufenthalts- und modern ausgestattete Konferenzräume. Insgesamt kostete der Neubau rund eine halbe Million Euro.Kraftvoll und gleichmäßig drehen sich die gigantischen Flügel des Windrads in rund 150 Metern Höhe. Damit die Mühle bei verschiedenen Windstärken und Außentemperaturen zuverlässig und sicher Strom erzeugen kann, ist bei der Fertigung höchste Präzision gefragt. Eine echte Herausforderung: Schließlich wiegt jedes Bauteil zwischen 20 und 40 Tonnen. Tendenz steigend.Es sind also wahre Kolosse, die die Gießerei "Global Castings Stade" in Stade-Bützfleth regelmäßig verlassen. Das Unternehmen hat sich voll und ganz auf die Produktion von Bauteilen für Windkraftanlagen im On- und im Offshore-Bereich spezialisiert und ist Lieferant für bekannte Firmen wie u.a. Vestas, Siemens Gamesa, Senvion und GE Energy. "Uns ist es wichtig, nicht nur Bestellungen abzuarbeiten, sondern für unsere Kunden auch neue Produkte zu entwickeln", sagt Werksleiter Dr. Hans-Peter Krahpol. "Denn wir wollen, dass unsere Kunden erfolgreich sind."Wie aufwendig die Produktentwicklung sein kann, zeigt folgendes Beispiel: Für eine neue Windkraftanlage benötigt die Firma Siemens eine spezielle gusseiserne Basisschale für Rotor und elektrische Systeme. Da das Windrad eine Leistung von sechs Gigawatt erbringen soll - Standard sind zwei bis vier Gigawatt - muss die Basisschale ein wesentlich höheres Gewicht tragen und besonderen Materialanforderungen genügen. Das Team von Global Castings Stade entwickelte einen Prototyp mit einem Gewicht von 40 Tonnen und Ausmaßen von neun mal neun Metern. Allerdings: Bis zur Produktreife mussten die Entwickler ihr Werkstück insgesamt elf Mal wieder einschmelzen und neu kreieren, bis es den gewünschten Anforderungen entsprach. "Wichtig ist bei den Gußteilen für Windenergie nicht nur die exakte Passform von den Außenmaßen bis zu den einzelnen Bohrungen, sondern auch die richtige Legierung", erklärt Dr. Hans-Peter Krahpol. "Denn dem Eisen werden in ganz kleinen Mengen weitere Metalle beigemischt." Eine weitere Herausforderung sind die Klimaverhältnisse, in denen das Windrad später stehen und arbeiten wird. "Die Gussteile müssen je nach Standort von der Nordsee bis Afrika Temperaturen von minus 40 bis plus 50 Grad standhalten", sagt Dr. Krapohl. "Bei der Entwicklung arbeiten wir deshalb auch mit computergestützen Verfahren sowie Modellen aus dem 3D-Drucker."Ein großer Vorteil des Standorts in Stade-Bützfleth ist die Nähe zum Tiefseehafen. Um die Giganten aus der Gießerei zu verschiffen, müssen sie das Betriebsgelände praktisch nicht verlassen. Mit einem Spezialfahrzeug werden die Teile über den Deich transportiert und dann sofort auf Schiffe verladen. "Weil wir dabei keinen Kontakt zu öffentlichen Straßen haben, benötigen wir für den Transport weder Polizei noch Feuerwehr. Das spart Zeit und Aufwand", so Dr. Krahpol. (sb). Global Castings ist ein führender Komponentenlieferant für die Windturbinenindustrie. Entstanden ist das Unternehmen durch den Zusammenschluss deutscher und skandinavischer Firmen. Heute hat Global Castings Standorte in Deutschland (Stade), Dänemark, Schweden und China.Im Jahr 2013 kaufte Global Castings in Stade-Bützfleth eine ehemalige Bioethanolanlage in unmittelbarer Nachbarschaft zu AOS und Dow Chemical. Die 30.000 Quadratmeter große Produktionsstätte ermöglicht das Gießen, die mechanische Bearbeitung und metallische Oberflächenbehandlung für Teile mit einem Stückgewicht von bis zu 100 Tonnen.In Stade ist Global Castings deutlich auf Wachstum ausgerichtet. In der jüngsten Vergangenheit wurden große Investitionen getätigt. Dazu gehören neben dem Neubau von Sozialräumen die Errichtung einer hochmodernen Kompressorstation für die Produktion von Druckluft und Heizungswärme sowie weitere zukunftsweisende Produktionstechnik. Hierfür wurden insgesamt 1,5 Millionen Euro ausgegeben.Zudem entstehen derzeit auf dem Gelände neue Büroräume für zusätzliche Mitarbeiter. Denn Global Castings plant in Stade die Einrichtung eines Firmen-Hauptquartiers. Ziel ist, verschiedene Arbeitsabläufe unter einem Dach zu optimieren.