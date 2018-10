Große Autoschau in Stade

Am Sonntag präsentieren sieben Stader Autohäuser Neuheiten vom Cityflitzer bis zum SUV

Sieben Stader Autohäuser nehmen das Shantychor-Festival mit verkaufsoffenem Sonntag zum Anlass für eine große Autoschau. Am Sonntag, 14. Oktober, präsentieren sie aktuelle Fahrzeuge vom Kleinwagen bis zum SUV im unmittelbaren Vergleich auf dem Platz "Am Sande".Längst hat sich die Autoschau zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Und das nicht nur für Autofans. Schließlich möchte jedermann einmal mit einem sportlichen Flitzer auf Tuchfühlung gehen oder in einem großen Geländewagen Platz nehmen dürfen.Folgende Autohaus-Mitarbeiter laden ein (Foto, v.li.): Uwe Breitmoser vom Autohaus Reeder (Volkswagen und Audi, http://www.reeder-stade.de ), Dirk Busse vom Autohaus Tobaben (Ford, http://www.tobaben.eu ), Arne Köncke vom Autohaus Cordes (Opel, Seat und Chevrolet, http://www.autohaus-cordes.de ), Frank Dede vom Autohaus Dede (Toyota und Fiat, http://www.autohaus-dede.de ), Nando Wiebusch vom Autohaus Wiebusch (Renault und Mitsubishi, http://www.autohaus-wiebusch.de ), Sven Ropertz vom Autohaus Bröhan (Volvo und Hyundai, http://www.autohaus-broehan.de ), Hans-Hermann Vollmers und Jörg Vollmers vom Autohaus Vollmers (Peugeot, http://www.peugeot-stade.de ).