Hilfe bei Ohrgeräuschen, Schwindel und vielem mehr

Massagepraxis Beate Dehmel seit mehr als 40 Jahren erfolgreich



Ein gesundes neues Jahr



Seit mehr als 40 Jahren gibt es in Stade die Massagepraxis von Beate Dehmel (66). Die staatlich geprüfte Masseurin ist eine der wenigen ihres Fachs in der Hansestadt. Viele Stammkunden schätzen die fachkundigen Massagen, die mit Fango- oder Infrarotlichtbehandlung angeboten werden."Es gibt immer weniger reine Massagepraxen", sagt Beate Dehmel. "Doch wer einmal bei einem speziell ausgebildeten Masseur in Behandlung war, merkt den Unterschied schnell."Das Besondere: Beate Dehmel kann bei bestimmten Voraussetzungen auch Patienten mit Schwindel, Tinnitus und Kopfschmerzen helfen. "Ist die Ursache von Ohrgeräuschen, Schwindelgefühl oder Kopfschmerzen muskulär, lässt sich das durch besondere Massagegriffe mindern", sagt die erfahrene Expertin, die auf diesem Gebiet schon zahlreiche Erfolge erzielt hat. "Manchmal verschwinden die Beschwerden sogar völlig." Auch Patienten mit Ischiasschmerzen sind bei der Masseurin in besten Händen. "Die Massagen helfen bei vielen körperlichen Leiden", sagt Beate Dehmel. "Erste Erfolge stellen sich dabei schon nach wenigen Behandlungen ein." Neben ihrer fachlichen Kompetenz und der wohltuenden Behandlung schätzen die Patienten auch die positive Atmosphäre in der Massagepraxis. "Hier herrscht immer gute Laune", so Beate Dehmel.Sie eröffnete ihre Massagepraxis in Stade im Jahr 1977 gemeinsam mit ihremMann Jürgen († 2009), der ebenfalls staatlich geprüfter Masseur war. Seit dessen Tod führt sie den Betrieb allein weiter. Unterstützung erhält sie von ihren beiden "Fango-Feen" Meike Jungclaus und Jennifer Stephan. Letztere ist seit September Teil des Teams und hat sich sehr gut eingelebt.Ans Aufhören denkt Beate Dehmel trotz ihres Alters noch lange nicht. "Ich fühle mich topfit", sagt sie. Jeden Tag begrüßt sie in ihrer Praxis viele Stammkunden und freut sich über jedes neue Gesicht, das meistens auf Empfehlung den Weg zu ihr findet.Massagepraxis DehmelHarsefelder Straße 91 in StadeTel. 04141-69988Beate Dehmel wünscht allen Patientinnen und Patienten frohe Festtage und ein gesundes neues Jahr. Ihr Tipp: "Verschenken Sie Gesundheit - zum Beispiel mit einem Massagegutschein". Beate Dehmel bietet Gutscheine für sechs und für zehn Behandlungen inklusive Fango an. Diese sind nach telefonischer Anmeldung unter 04141-69988 noch bis zum 24. Dezember in der Praxis erhältlich.