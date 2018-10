Hochwertige Brillen aus dem 3D-Drucker

Neue und exklusive Kollektion bei Fischer Augenoptik in Stade



Unglaublich leichte und flexible Brillenfassungen aus dem 3D-Drucker gibt es jetzt ganz neu und exklusiv in Stade bei Fischer Augenoptik, Hökerstraße 3 (( 04141-3001, www.fischer-augenoptik.de). "Die Brillen und Sonnenbrillen bieten dem Brillenträger ein ganz neues Tragegefühl", sagt Geschäftsinhaberin und Augenoptikermeisterin Ulrike Fischer.Das Team von Fischer Augenoptik ist immer auf der Suche nach neuen Produkten, die für den Brillenträger einen echten Mehrwert bieten. "Das trifft auf die neuen ,Götti Dimension Brillen' mit ihren ausdrucksstarken Formen und ihrem hohen Tragekomfort voll und ganz zu", sagt Ulrike Fischer. Die Brillen aus dem 3D-Drucker sind aus Polyamid, einem sehr feinen Kunststoff-Pulver. Fischer arbeitet seit acht Jahren mit dem Schweizer Unternehmen Götti zusammen.• Am verkaufsoffenen Sonntag in Stade am 14. Oktober, 13 bis 18 Uhr, präsentiert Fischer Augenoptik zusammen mit Götti mehr als 300 Brillen zusätzlich zu dem gewohnten Sortiment.