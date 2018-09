Jetzt auch Küchenrenovierung bei "M&S Bauelemente"

M&S Bauelemente GmbH erweitert ihr Angebot / Stimmungsvoller Lichterabend am 27. September

Seit mehr als 35 Jahren steht der Firmenname "M&S Bauelemente GmbH" für Fenster, Türen, Überdachungen und Sonnenschutz. Jetzt kommt etwas ganz Neues hinzu: Ab Oktober empfiehlt sich der alteingesessene Handwerksbetrieb auch für die Küchenrenovierung."Unser neuer Mitarbeiter Rainer Rowedder verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet", sagt Firmeninhaber Michel Feldtmann. "Und da zu unserem insgesamt zehnköpfigen Team auch Möbeltischer gehören, sind wir in diesem Arbeitsbereich bestens aufgestellt.""Es gibt viele Möglichkeiten, eine alte Küche aufzumöbeln", sagt Rainer Rowedder. "Manchmal sind die Fronten nicht mehr ansehnlich oder entsprechen nicht mehr dem Zeitgeschmack. Manchmal soll die vorhandenen Küche im gleichen Stil erweitert oder ein Element ausgetauscht werden. Auch die Umrüstung von Schrankinnenleben oder der Tausch von Arbeitsplatte und Spüle gehören zu unserem vielfältigen Service." Jeder Küchenrenovierung geht ein Ortstermin beim Kunden voraus. Dabei berät Rainer Rowedder, welche Möglichkeiten der Küchenrenovierung sich anbieten und in welchem Kostenrahmen sich die Maßnahme bewegt.Ebenfalls neu bei "M&S Bauelemente" sind Terrassenüberdachungen mit Cabrio-Effekt. "Bei den Fensterelementen des Herstellers Joka System lassen sich die Dachscheiben entweder manuell oder auf Knopfdruck aufschieben. Auf diese Art und Weise lässt sich bis zu 75 Prozent des Daches öffnen", erklärt Michel Feldtmann. So entscheidet der Nutzer selbst je nach Wetterlage, Lust und Laune, ob er ein schützendes Glasdach oder den freien Himmel über sich haben möchte. Auch Hitzestaus lassen sich so effektiv vermeiden. Die Dachfenster von Joka System bietet "M&S Bauelemente" übrigens exklusiv in der Region an.Die Fensterelemente von Joka System lassen sich u.a. beim zweiten Lichterabend bei "M&S Bauelemente" am Donnerstag, 27. September, bewundern. Von 17 bis 21 Uhr lädt das Team um Michel Feldtmann auf das mit Lampions, Kerzen und Feuerkörben illuminierte Firmengelände an der Landstraße 14 in Bargstedt ein. Bei Musik, Getränken und Köstlichkeiten vom Grill lässt sich in aller Ruhe plaudern und das eine oder andere Informationsgespräch führen. Auf jeden Auftrag an diesem Abend gibt es einen attraktiven Sonderrabatt.Die "M&S Baulemente GmbH" aus Bargstedt bietet ihren Kunden eine enorme Produktvielfalt. Dazu gehören: Wintergärten, Fenster, Haustüren, Beschattungen und Insektenschutz, Terrassendächer, Haustür-Vordächer, Carports, Garagentore, Rollläden, Markisen und mehr. Zum Firmensitz in Bargstedt gehört eine umfassende Ausstellung mit diversen Bauelementen "zum Anfassen". Dort werden die Kunden auch intensiv und umfassend beraten.