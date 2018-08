Kinder- und Familien-Erlebnissonntag in "Stade-Süd"

Im Gewerbegebiet Stade-Süd dreht sich am Sonntag alles um Kinder und ihre Eltern

Spaß mit dem Clown bei "schauen & kaufen"



Viele runde Luftschiffe bei "Cordes & Graefe"



Waffeln, Popcorn und Zuckerwatte bei "Scherer"



Schnelle Runden beim Baufachzentrum Haseslbring



Gesponnener Zucker und Autoschau bei Holsten



Neues Autohaus im Gewerbegebiet



Geburtstagsfeier beim Fliesenmarkt Braun



Dänisches Babyfachgeschäft eröffnet neu



Gemeinsam etwas basteln beim "hagebaumarkt"



Großer Malwettbewerb beim Badstudio Röndigs



Zielwerfen mit Pflastersteinen beim "team baucenter"



Zauberhaftes für Zuhause bei Holzland Funk



Zum großen Kinder- und Familien-Erlebnissonntag laden die Firmen im Gewerbegebiet Stade-Süd am Sonntag, 5. August, ab 13 Uhr ein. Das Quartier direkt am Kreisel Kaisereichen verbindet den Aktionstag mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.Wer am Sonntag etwas Besonderes erleben möchte, ist in Stade-Süd genau richtig. Die an der Aktion teilnehmenden Unternehmen haben sich viel einfallen lassen, was sowohl den Nachwuchs als auch Eltern und Großeltern amüsiert. So gibt es eine Gokartbahn, einen Luftballon-Weitflugwettbewerb, ein Clown treibt seine Späße und mehrere Hüpfburgen laden zum Toben ein. Natürlich ist mit Zuckerwatte, Hot Dogs und vielem mehr auch für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt.Zusätzlich zu den tollen Unterhaltungsangeboten kann am Sonntag in Stade-Süd auch eingekauft werden. Von 13 bis 18 Uhr gibt es in den Fachgeschäften sowohl Beratung als auch Verkauf.Spaß und Unterhaltung verspricht am Erlebnissonntag in Stade-Süd ein Besuch bei "schauen & kaufen", Klarenstrecker Damm 6. Von 13 bis 18 Uhr ist dort der bekannte Clown Roberto vor Ort. Mit seinen lustigen Späßen und raffinierten Tricks bringt er sein Publikum sowohl zum Lachen als auch zum Staunen. Im Sonderpostenmarkt selbst erwartet die Besucher ein vielseitiges Angebot an Schnäppchen aus vielen Bereichen des täglichen Bedarfs. Stöbern und shoppen lohnt sich. Bei "Cordes & Graefe", Gottlieb-Daimler-Straße 9 in Stade-Süd, gibt es am Sonntag einen spannenden Luftballon-Weitflugwettbewerb. "Für die ersten drei Gewinner gibt es Einkaufsgutscheine für ein Spielzeuggeschäft in Stade", verspricht Fachberaterin Sally Bludau. Zudem können alle Besucher bei "Cordes & Graefe" ihr Wurfgeschick beim Dosenwerfen unter Beweis stellen. Jeder Teilnehmer erhält einen kleinen Preis. Viel Spaß verspricht auch die Spiel-#+ecke des Sanitärgroßhändlers. Ein Computer mit Spielangeboten für verschiedene Altersstufen lädt zu Denk- und Geschicklichkeitsspielen ein.Während sich die Kleinen also bestens amüsieren, können die Eltern die große Badausstellung bei "Cordes & Graefe" besichtigen und sich professionell zur modernen Badgestaltung beraten lassen. "Bei uns sind viele Badmöbel-Neuheiten für jede Raumgröße vom Gäste-WC bis zum Familienbad eingetroffen", sagt Fachberaterin Jessica Polom und empfiehlt als echten Hingucker die stylischen Armaturen des Herstellers Gessi. Bei der "Scherer GmbH & Co. KG", Heidbecker Damm 1, kommen am Sonntag alle Naschkatzen auf ihre Kosten. Das Team des Fachhandels für Heizung und Sanitär verkauft Waffeln, Zuckerwatte und Popcorn für einen guten Zweck. Der Erlös geht an die Aktion "Tim für Tokio", die den Para-Badmintonspieler Tim Haller vom Buxtehuder Sportverein (BSV) bei der Verwirklichung seines Traums, an den Paralympics 2020 in Tokio teilzunehmen, unterstützt (Infos: https://bit.ly/2K0EyFZ ).Die große Bad- und Heizungsausstellung bei Scherer ist am Sonntag auf jeden Fall einen Abstecher wert. Präsentiert werden dort u.a. neue Kollektionen aus dem Sanitärbereich. "Wir entwickeln Konzepte und Lösungen für Bäder jeder Größe - und für jeden Anspruch", verspricht Geschäftsführer Björn Scherer. Des Weiteren informiert das Team rund um die Heizungssanierung. Zudem gewährt das Team einen Gutschein über 150 Euro auf Kesselanlagen. Dieser kann bei Bestellung bis zum 31. August eingelöst werden.Schnelle Runden kann man am Kinder- und Familien-Erlebnissonntag beim Baufachzentrum Hasselbring, Klarenstrecker Damm 12, auf einer großen Gokartbahn drehen, die das Team im überdachten Bereich des Firmengeländes aufbaut. Wie schnell die Fahrer unterwegs sind, entscheiden sie allerdings selbst, indem sie mehr oder weniger kräftig in die Pedale treten.Während die Fahrzeuge für Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren geeignet sind, haben auf der großen Hüpfburg auch die Kleinsten ihren Spaß. Ein echter Hingucker ist die Hotdog-Ape. Aus dem knallroten dreirädigen Gefährt wird der herzhafte Snack für nur 1 Euro angeboten. Wer es lieber süß mag, greift am Crêpes-Stand zu. Die hauchdünnen Pfannkuchen nach französischem Rezept kosten ebenfalls nur 1 Euro.In der Ausstellung vom Baufachzentrum Hasselbring freut sich das Team auf seine Besucher und berät kompetent zu allen Bereichen des Hausbaus und der Haussanierung vom Keller bis zum Dach. Zudem locken interessante Aktionen. Kein Familienfest ohne Kinderschminken! Alle, die Lust auf ein bunt bemaltes Gesicht haben, sind am Sonntag beim Autohaus Holsten, Gottlieb-Daimler-Straße 11, herzlich willkommen. Zudem baut das Team für seine Gäste eine tolle Zuckerwattemaschine auf und dreht den bunten, gesponnenen Zucker am Stil für alle Naschkatzen gratis. Die Kalorien wieder verbrennen können die kleine Gäste dann auf der bunten Hüpfburg.Noch vor der offiziellen Premiere zeigt das Holsten-Team am Sonntag seinen Gästen den neuen Kia "Ceed". Die dritte Generation des Kia-Bestsellers ist ein kompakter Familienwagen mit neuen Technologien und Motoren, agilem Fahrverhalten, athletischem Design und einem modernen, geräumigen Interieur. Die Kombiversion kommt im Herbst auf den Markt, weitere Modellvarianten sind in Planung. 2019 wird der "Ceed" zudem mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem erhältlich sein. Die neue Version des KIA-Kompakt-SUV "Sportage" verfügt bereits über einen neu entwickelten Diesel-Mildhybridantrieb auf 48-Volt-Basis.Neben Kia können die Besucher des Autohauses Holsten am Sonntag die umfangreiche Modellpalette der Marke Mazda kennen lernen. Dazu gehören auch die Sondermodelle Mazda 3, Mazda CX-3 und Mazda CX-5. Gut zu wissen: Bei Mazda entsprechen alle Neufahrzeug-Dieselmotoren der Abgasnorm "Euro 6d-TEMP" und sind so von sämtlichen aktuellen Fahrverboten ausgeschlossen. Damit hat der japanische Hersteller seine Modellpalette rund ein Jahr vor der verbindlichen Erfüllung des RDE-Tests für alle neuzugelassenen Fahrzeuge auf die neue Abgasnorm umgestellt. Der "Autopark Stade" wünscht allen Besuchern viel Spaß auf dem Kinder- und Familien-Erlebnissonntag im Gewerbegebiet Stade-Süd. Das Autohaus an der Carl-Benz-Straße 6 eröffnet nur wenige Tage später am Samstag, 11. August, mit einer Party von 14 bis 18 Uhr.Geschäftsinhaber Cemil Kayar und sein Team waren bis vor Kurzem mit ihrem Autohandel an der Hansestraße ansässig. Eröffnet wurde der "Autopark Stade" bereits vor zehn Jahren. "Wir haben uns auf die deutschen Premiummarken VW, Audi, BMW und Mercedes spezialisiert", sagt der Unternehmer. "Gern suchen wir für Sie Ihr ganz persönliches Wunschauto. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 04141-7861941." Der Fliesenfachmarkt Braun, Carl-Benz-Straße 7, feiert seinen 35. Firmengeburtstag und lädt dazu alle Familien am Sonntag herzlich ein. Bereits ab Samstag, 4. August, und noch bis Samstag, 11. August, inklusive des verkaufsoffenen Sonntags, 5. August, 13 bis 18 Uhr, gewährt der Fachmarkt seinen Kunden als ganz besonderen Leckerbissen unschlagbare 19 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ausgenommen sind lediglich Rest- und Sonderposten sowie Vinyl und Verlegung.Im Vordergrund stehen am Sonntag die Kinder, die sich auf einer Hüpfburg so richtig austoben können. Auch sind kleine Überraschungen geplant.Das bekannte und beliebte Stader Unternehmen für Endverbraucher und Profis bietet in seiner Ausstellung im Gewerbegebiet Stade-Süd auf 1.000 Qua-#+dratmetern vielfältige Anwendungen der Fliesen-, Naturstein- und Mosaikwelt. Es sind zirka 2.000 Sorten am Lager, die sofort mitgenommen werden können. Zudem gibt es eine Auswahl an Zubehör wie Kleber, Fugenmassen, Schienen und Werkzeuge in hoher Qualität und zu unschlagbaren Preisen. Auf Wunsch werden gern mechanische oder elektrische Fliesenschneider verliehen. Auch der Verlege-Service wächst stetig und wird von vielen Kunden, die alles aus einer Hand wollen, sehr gut angenommen.Pünktlich zum Firmengeburtstag sind beim Fliesenfachmarkt Braun die Messeneuheiten 2018, Fliesen und Natursteine für den Außentreppenbereich sowie etliche Tonnen an Sonderpostenware eingetroffen. Als absolute Neuheit präsentiert das Team vom Fliesenfachmarkt Braun extra große Duschwandfliesen in 120 mal 240 Zentimetern. Staunen werden die Besucher auch beim Anblick der neuen glasierten Terrassenplatten von zwei Zentimetern Stärke, die Braun in reichhaltiger Auswahl und in verschiedenen Größen ausstellt. "Qualität und Fachberatung stehen bei uns an erster Stelle", sagt Geschäftsinhaber Christian Braun.• Großer Online-Shop unter www.fliesenmarkt-braun-shop.de Pünktlich zum Kinder- und Familien-Erlebnissonntag eröffnet das Dänische Baby-Fachgeschäft aus der Bremervörder Straße in Stade am Wochenende im Gewerbegebiet Stade-Süd am Heidbecker Damm 2. Geschäftsinhaber Adrianus van Spreeuwel hat den ehemaligen Babyfachmarkt übernommen und freut sich über seine neue und große Verkaufsfläche. "Am Standort Bremervörder Straße sind wir mit unserem umfangreichen Sortiment aus allen Nähten geplatzt", sagt er.Fleißige Handwerker haben dem Fachgeschäft am Heidbecker Damm ein neues Gesicht gegeben. Vom Bodenbelag über die Ladeneinrichtung bis zur Wandfarbe ist alles neu. "Wir haben uns bei der Gestaltung für ein zeitloses Design in grau gebeiztem Ahornholz entschieden", sagt Adrianus van Spreeuwel. "Ein neues Lichtkonzept schafft zusätzlich eine angenehme und stimmungsvolle Atmosphäre."Kunden erwartet beim Dänischen Baby-Fachgeschäft in Stade-Süd ab sofort ein noch größeres Sortiment. Neben den beliebten Waren aus Skandinavien - darunter die XXL-Kinderwagen mit extra großer Liegefläche - finden Kunden dort die vom Babyfachmarkt gewohnte Standardware bekannter Hersteller wie ABC Design oder Emmaljunga. Kinderwagen, Babybekleidung, Babyspielzeug und Produkte des täglichen Bedarfs wie Flaschen und Schnuller gehören zum Warenbestand. Ökologisch geprüfte Produkte runden die vielfältige Auswahl im Dänischen Baby-Fachgeschäft ab."Kommen Sie am Sonntag zu uns und lernen Sie uns am neuen Standort kennen", laden Adrianus van Spreeuwel und sein Team alle Familien sowie werdende Eltern herzlich ein.Beim "hagebaumarkt Stade" an der Carl-Benz-Straße 2 können Eltern und Kinder am Sonntag gemeinsam ein Vogelhäuschen bauen. Die einzelnen Bauteile wurden bereits von "hagebaumarkt"-Team in die richtige Form gesägt und müssen dann zusammengesetzt werden. Bei Bedarf steht eine Mitarbeiterin zur Hilfestellung bereit. "Das ist ein tolles Eltern-Kind-Projekt", freut sich Marktleiter Nils Lenkeit. "Das Material stellen wir übrigens kostenfrei zur Verfügung."Ein Spaß für die ganze Familie wird sicherlich auch die Sternenrallye durch den Fachmarkt. An fünf verschiedenen Stellen hat das "hagebaumarkt"-Team jeweils einen großen gelben Stern befestigt. Diese gilt es zu finden und die darauf geschriebene Nummer auf seine persönliche Sternenkarte zu übertragen. Dann noch Name und Anschrift notieren und die Karte in die bereitstehende Lostrommel werfen. Nur wenige Tage später werden dann die glücklichen Gewinner benachrichtigt. Als Preise gibt es tolle Spiele für draußen.Während die Kinder im Markt nach den gelben Sternen suchen, können die Erwachsenen im großen Sortiment nach Schnäppchen suchen. So sind beim derzeit laufenden Sommer-Spaß-Verkauf viele Campingartikel, Gartenmöbel und Grills im Preis reduziert. Zur Stärkung nach dem Marktbummel gibt es dann noch eine Tüte Popcorn gratis. Kreativität ist beim Kinder- und Familien-Erlebnissonntag im Badstudio Röndigs, Carl-Benz-Straße 5, gefragt. Denn Wilfried und Karsten Röndigs rufen zu einem großen Malwettbewerb für Kinder auf.Die Teilnehmer treten in zwei Altersklassen gegen einander an. Die Drei- bis Sechsjährigen erhalten am Sonntag bei Röndigs Ausmalbilder, bei denen sie mit bunten Farben ein vorgezeichnetes Badezimmer gestalten. Die Sechs- bis Zehnjährigen, die schon etwas mehr Übung im Malen und Zeichnen haben, entwerfen ihr Bild ohne Vorlage. Thema ist entweder ein schönes Badezimmer oder ein Ferientag am Strand."Weil viele Kinder lieber in aller Ruhe zuhause malen, können die Malvorlagen gern mitgenommen werden", sagt Wilfried Röndigs. Die fertigen Bilder können bis Mittwoch, 15. August, im Badstudio abgegeben oder mit dem beigefügten Freiumschlag per Post geschickt werden. Als Preise gibt es Eintrittskarten für das Stader Kino, das Stader Schwimmbad Solemio und für den Zoo in der Wingst.Geschicklichkeit ist gefragt, wenn das Team vom "team baucenter" am Kuhweidenweg 7 in Stade-Süd am Kinder- und Familien-Erlebnissonntag zum großen Pflasterstein-Zielwerfen einlädt. Wer seinen Stein am besten platziert, erhält als Hauptpreis Pflastersteine für 20 Quadratmeter. Ein Spaß für die ganze Familie ist auch die große Riesen-Drachen-Vorführung. Gegen den Hunger verkauft das Team ganz maritim leckere Fischbrötchen unter dem Motto "Meer auf die Hand".Ein Bummel durch die große Ausstellung des "team baucenter" ist am Sonntag auf jeden Fall lohnenswert. Der Fachhandel vereint ein breit gefächertes Angebot unter einem Dach. Dazu gehören Haus- und Innentüren, Fliesen und Sanitäreinrichtung, Verblender und Dachpfannen sowie Artikel für den Garten- und Landschaftsbau. Diverse Musterbad-Kojen verdeutlichen, wie das Traumbad zuhause realisiert werden kann."Lernen Sie in unserer Ausstellung die neuen Kollektionen rund um die Raum- und Hausgestaltung kennen und lassen Sie sich von uns kompetent beraten", sagt Thomas Riepe, Standortleiter von "team baucenter" in Stade-Süd. Niedliche Ballontiere werden am Kinder- und Familien-Einkaufssonntag in Stade-Süd bei Holzland Funk, Rudolf-Diesel-Straße 1, von einer echten Zauberin kreiert und verschenkt. "Sie sind das perfekte Haustier, denn sie brauchen kein Futter und machen keinen Schmutz", scherzt Andree Funk. Für noch mehr Familienspaß stellt er auf seinem Firmengelände eine Hüpfburg auf und Kinder haben die Möglichkeit, sich bunte Gesichter schminken zu lassen.In der Ausstellung von Holzland Funk gibt es jetzt etwas Neues zu entdecken. Mit dem neuen Design-#+boden "MeisterDesign" mit 18 Dekoren in vier Verlegestärken gibt es jetzt bei Funk einen wohngesunden, pflegeleichten und modernen Designboden, der ganz ohne Vinyl auskommt. Dafür wurde das Produkt mit dem Blauen Umweltengel ausgezeichnet."MeisterDesign"-Böden sind "Made in Germany" und verfügen über alle Vorteile eines Vinylbodens wie Strapazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und Elastizität. Die Dekore decken die ganze Bandbreite moderner Bodengestaltung ab: von zeitlosen Eichenoberflächen in unterschiedlichen Farbnuancen über authentische Schiefernachbildungen bis hin zu außergewöhnlichen und trendigen Vintage-Dekoren. Dank verschiedener Aufbaustärken können die "MeisterDesign"-Böden bei der Altbausanierung auf Fliesen verlegt werden, ohne dass sich diese abzeichnen. In der wasserfesten Variante sind die Böden auch für Wintergärten geeignet.Hinweisen möchte Holzland Funk auch auf sein umfangreiches Saunaprogramm. Dort sind sowohl Sauna-Bausätze als auch individuelle Anfertigungen erhältlich. Stark nachgefragt sind Kombi-Saunen, in denen man sowohl finnisch als auch mit Dampf oder Infrarot saunieren und entspannen kann.