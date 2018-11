Kranz-Apotheke Stade: Stets gut beraten

Exklusive Kosmetik in der Kranz Apotheke



Die Kranz Apotheke in Stade an der Bremervörder Straße 128 (Tel. 04141-81888, http://www.kranz-apotheke-stade.de ) feiert im Dezember diesen Jahres ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Aktionsmonat. Geführt wird die Apotheke von Katrin Raichle-Kranz seit 2010 in dritter Generation."Unsere oberste Priorität ist die gute Beratung", sagt Katrin Raichle-Kranz. "Unter anderem achten wir bei der Einnahme verschiedener Medikamente auf Wechselwirkungen und beraten junge Eltern in Begleitung ihres Nachwuchses in einer kindgerechten Umgebung." Als Phytothek ist die Kranz Apotheke auf die Naturheilkunde spezialisiert. Ganz neu gibt es jetzt die "Kranz-Apotheken-Kosmetik". Sie wurde von Apothekern entwickelt, ist besonders gut verträglich und enthält kein Mikroplastik. Ebenfalls neu ist die besondere Beratung rund um den Darm. Katrin Raichle-Kranz ist zertifizierte Darmfachberaterin, bildet sich in diesem Bereich stetig weiter und schult auch ihr Team nach und nach auf diesem Fachgebiet.