Kuscheliges für die Winterzeit

Experten aus der Region geben Tipps für mehr Gemütlichkeit

Je kälter und ungemütlicher es im Winter wird, desto schöner ist es, es sich in einem behaglichen Zuhause gemütlich zu machen. Einrichtungsprofis aus der Region geben Tipps für mehr Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden.Für wohlige Wärme ohne zusätzliche Heizkosten sorgen Thermo-Funktionsstoffe, sagt Laura Böker, Raumausstatterin von Christiansen Wohnen in Buxtehude. "Vorhänge aus Thermostoff eignen sich nicht nur hervorragend als Raumteiler, Vorhang oder Wind- und Kältestopper, sondern tragen auch zu einer angenehmen Raumakustik bei."Holger Kucharczyk von Möbel Jähnichen in Stade empfiehlt für die dunkle Jahreszeit das richtige Licht. "Moderne LED-Beleuchtung lässt sich sowohl dimmen als auch in der Lichtfarbe verändern", sagt der Leiter der Jähnichen-Boutique. "Im Trend sind zudem Leuchten im Retro-Stil oder Designlampen in Silber- oder Blattgold-Optik." Eine angenehmen Atmosphäre verbreiten zudem hochwertige Raumdüfte, z.B. von ipuro oder Yankee Candle. Für kuschelige Abende auf dem Sofa gibt es bei Jähnichen herrlich weiche Wohndecken von Plüsch bis Fell.Auf der Suche nach Gemütlichkeit rät Susanne Dobratz-Loitz vom "toom baumarkt" in Stade zu Naturmaterialien und Naturtönen. Denn diese verbreiten nicht nur eine warme Atmosphäre im Raum, sondern lassen sich auch mit praktisch allen anderen Farben optimal kombinieren - vom Sofakissen in Türkis bis zum maritimen Bild an der Wand. "Im Trend sind Wohnraumaccessoires, die einen persönlichen Bezug haben", sagt Susanne Dobratz-Loitz. "Urlaubsfotos, selbst gestaltete Collagen oder Omas alte Kommode geben dem Raum Behaglichkeit.""An ungemütlichen Tagen einfach einmal etwas länger im Bett liegen bleiben", dazu rät Klaus Mügge von Raumausstattung Kullack in Neu Wulmstorf. "Eine flauschige Daunendecke hält wunderbar warm und ein Daunenkissen passt sich dem Körper perfekt an und behält die Form, in die man es vorher gedrückt hat." So lässt sich ein Sonntagvormittag besonders gemütlich verbringen. Damit der Körper gut gebettet liegt und sich optimal erholen kann, ist eine gute Matratze vonnöten. "Wer nach der Bettruhe unter Rückenbeschwerden leidet, sollte unbedingt sein Schlafsystem wechseln", so Klaus Mügge, der selbst beste Erfahrung mit Matratzen und Kissen von Tempur hat.