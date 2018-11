Löwen-Apotheke Stade: Eine Vertrauenssache

Das Wohl der Kunden steht immer an erster Stelle



Die Löwen-Apotheke in Stade, Hökerstr. 37 (Tel. 04141-44048, http://www.loewen-apotheke-stade.de ) ist schon durch ihre beeindruckende historische Einrichtung einzigartig. Gleichzeitig zeigt sie sich heute aber als modernes Unternehmen. "Ständige Weiterbildung ist ein fundamentaler Bestandteil unserer Unternehmens-philosophie", sagt Inhaberin und Apothekerin Bärbel Dobberkau. "Zu wichtigen Gesundheitsthemen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Eltern-Kind-Beratung, Naturheilkunde und Homöopathie sind wir bestens ausgebildet und nehmen uns immer Zeit für ausführliche Beratung. Das Wohl der Kunden steht dabei für uns stets an erster Stelle." Auch aus diesem Grund ist die Notfalldose zum Selbstkostenpreis von 2 Euro in der Apotheke erhältlich. Weiteres wichtiges Thema sind die Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe. Die Löwen-Apotheke empfiehlt sie als hochwertige Reinsubstanzen ohne allergieauslösende Zusatzstoffe. "Sie sind eine wichtige Ergänzung bei der Einnahme von Medikamenten, die einen Mangel an Mikronährstoffen erzeugen können", sagt Bärbel Dobberkau.