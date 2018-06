Neu: Bad-Budget-Rechner beim Badstudio Röndigs in Stade

Neuer und innovativer Service vom Badstudio Röndigs

Viele Eigenheim- und Wohnungsbesitzer träumen von einem neuen Badezimmer. Entweder, weil die alte Nasszelle einfach in die Jahre gekommen ist oder weil der Wunsch nach einer besonderen Einrichtung wie barrierefreie Dusche oder erhöhter Toilettensitz vorhanden ist.Aber was wird die Sanierung des Badezimmers in etwa kosten? Aufschluss darüber gibt ein neuer Bad-Budget-Rechner, den das Badstudio Röndigs in Stade-Süd, Carl-Benz-Straße 5 (Tel. 04141-63055) auf seiner Internetseite http://www.wir-machen-das-bad.de zur Verfügung stellt."Mit unserem Bad-Budgetrechner verschaffen Sie sich in wenigen Schritten einen Kostenüberblick über Ihr neues, von uns erstelltes Traumbad", sagt Geschäftsinhaber Wilfried Röndigs. "Wählen Sie eigenständig Ihre Wunschkombination aus und holen Sie sich ein detailliertes und unverbindliches Angebot für Ihr Traumbad. Im Anschluss kontaktieren wir Sie und besprechen gemeinsam und Schritt für Schritt die weitere Vorgehensweise."Weiteres Plus beim Badstudio Röndigs: Das Team arbeitet staubfrei und aus einer Hand. Der Kunde hat für alle erforderlichen Gewerke vom Fliesenlegen über Elektrik bis zur Badinstallation nur einen Ansprechpartner.Röndigs bietet seit mehr als 25 Jahren Service rund um das Thema Bad. Im vergangenen Jahr wurde der Handwerksbetrieb vom Fachverband "Mein Bad" mit dem Preis "Badspezialist des Jahres" ausgezeichnet.