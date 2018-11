OMW Immobilien Stade zieht um

Das Team braucht mehr Platz und zieht in größere Räume um



Die neue Adresse ist nur wenige Hundert Meter von der alten entfernt: OMW Immobilien ist innerhalb der Stader Innenstadt umgezogen. Ab Montag, 12. November, ist das Team mit Daniela Oswald, Beate Müller und Silvia Wolf in der Straße Beim Salztor 1 zu finden."Unsere bisherigen Räume in der Salzstraße wurden zu klein", sagt Daniela Oswald. "Für unseren stetig wachsenden Hausverwaltungsbestand benötigen wir einfach mehr Platz. Jetzt haben wir genug Raum für neue Kapazitäten."Das Team freut sich sehr, innerhalb der Stader Innenstadt die passenden Räume gefunden zu haben. "Uns war es sehr wichtig, in der City zu bleiben", sagt Beate Müller. "Denn zum einen möchten wir für unsere Kunden gut erreichbar sein, zum anderen wollen wir in der Nähe der von uns betreuten Immobilien bleiben."Egal ob Immobilienverkauf, -vermietung oder -verwaltung: Das OMW-Team kümmert sich darum. "Unsere Kunden können sich stets auf uns verlassen und darauf vertrauen, dass wir alle Angelegenheiten schnell und unkompliziert angehen und erledigen", sagt Silvia Wolf. "Dabei sehen wir uns durchaus auch als Problemlöser."OMW Immobilien bietet seinen Kunden einen Komplettservice rund um Immobilienverkauf, -vermietung und -verwaltung. Dabei kümmert sich Daniela Oswald im Schwerpunkt um Vermietung und Verkauf, während Beate Müller und Silvia Wolf überwiegend in der Hausverwaltung und im Hausservice tätig sind. "Bei uns fängt alles mit einer guten Beratung an", sagt Daniela Oswald. "Uns ist es sehr wichtig, die Interessen unserer Kunden wahrzunehmen und zu vertreten."Der Verkauf von Häusern und Eigentumswohnungen im gesamten Landkreis erfolgt bei OMW Immobilien überwiegend im Stader Stadtgebiet. Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch folgt als nächster Schritt das Erstellen eines hochwertigen und aussagekräftigen Exposés und die zielgenaue Bewerbung des Objekts in ausgewählten Zeitungen und Internetportalen. Interessierte Mieter werden u.a. auf ihre Bonität geprüft. Alle erforderlichen Formalitäten sowohl bei Vermietung als auch bei Verkauf werden professionell begleitet.Die Hausverwaltung bei OMW erfolgt bodenständig, seriös und betriebswirtschaftlich. "Das kommt bei unseren Kunden sehr gut an", sagt Beate Müller. "Im vergangenen Jahr konnten wir unseren Bestand in der Hausverwaltung vervierfachen." Die Größe der Objekte variiert dabei zwischen drei und 30 Wohneinheiten.Auf Wunsch steht das OMW-Team für weitere Serviceleistungen zur Verfügung. Dazu gehören beispielsweise Hausmeisterservice, Gartenpflege und Hausreinigungen.OMW Immobilienund HausserviceBeim Salztor 121682 StadeTel. 04141-9914860