TAX Sachverstand in Stade-Süd ist ein beliebtes Zentrum für Autofahrer

Viele Dienstleistungen bei TAX Sachverstand in Stade-Süd



Ein Kompetenzzentrum rund um das Thema Mobilität - das ist TAX in Stade-Süd, Heidbecker Damm 11 (Tel. 04141-535900, http://www.tax-sachverstand.de ). Der Fachbetrieb von Ingenieur Stefan Krause bietet:• Hauptuntersuchungen für Fahrzeuge vom Zweirad über das klassische Auto bis zum Wohnmobil oder Nutzfahrzeug• Gutachten, z.B. nach einem Unfall• Sicherheitsprüfungen, z.B. von Heizöltanks oder Elektrogeräten• ein Schulungszentrum (TAX Akademie).In der Kfz-Prüfstelle in Stade-Süd prüft das TAX-Team im Namen der KÜS. Der Service erfolgt sowohl fachkundig als auch unkompliziert. Als besondere Serviceleistungen bietet TAX einen hochmodernen und komfortablen Aufenthaltsraum mit Kinderspielecke, um kurze Wartezeiten zu überbrücken, sowie extra lange Öffnungszeiten. So ist die Prüfstelle samstags bis 16 Uhr geöffnet - ein tolles Angebot für Berufstätige und Kunden mit vollem Terminkalender.Als durch die IHK öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung arbeitet Dipl. Ing. Stefan Krause für Gerichte und Privatpersonen. Neben Unfallgutachten erstellt er auch Wert- und Oldtimergutachten.Rund um die Sicherheit ist TAX ebenfalls ein kompetenter Ansprechpartner. Das Spektrum reicht dabei von Tankprüfungen über Arbeitssicherheits-Checks bis zur Prüfung von Elektrogeräten. Der Seminarraum der TAX-Akademie bietet Platz für bis zu 50 Personen. Er wird für hausinterne Seminare genutzt und kann auch angemietet werden.