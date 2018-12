Toll: Weniger Verpackung beim Einkaufen

Bei Marktkauf in Stade gibt es praktische Mehrwegdosen und -netze für den Einkauf



Show-Feuerwerk am Freitag



Immer mehr Kunden legen beim Lebensmitteleinkauf Wert auf Nachhaltigkeit und ökonomische Verpackungen. Diesem Wunsch kommt das Marktkauf-Center in Stade, Drosselstieg 77 (Tel. 04141-9886), jetzt mit besonderen Angeboten nach. Sowohl an der Fleisch- und Wursttheke als auch in der Obst- und Gemüseabteilung gibt es seit Kurzem pfiffige Mehrwegverpackungen."Recycling ist eine tolle Sache", sagt Marktkauf-Hausleiter Hartmut Holst. "Noch besser ist es jedoch, wenn Verpackungsmüll gar nicht erst entsteht." Deshalb bietet Marktkauf Stade jetzt an der Fleisch- und Wursttheke praktische Kunststoffdosen in zwei Größen an. Unabhängig vom Format kosten diese je 4,99 Euro und können für den Einkauf von Fleisch und Wurst genutzt werden. "Beim nächsten Einkauf gibt der Kunde seine ausgespülte Box bei uns ab", sagt Marktkauf-Fachverkäufer Sven Gallus. "Aus hygienischen Gründen legen wir seinen nächsten Einkauf nicht in die gleiche Box, sondern in eine von uns spezial-gereinigte und desinfizierte Dose."In der Abteilung für Obst und Gemüse bei Marktkauf gibt es ein ähnliches Prinzip. Dort kann der Kunde für 4,99 Euro fünf praktische Einkaufsnetze erwerben. Sie ersetzen bei loser Ware, z.B. Tomaten, Orangen, Äpfel oder Nüsse, die Plastiktüte und können bei jedem Einkauf wieder benutzt werden. "Die Netze sind bei 30 Grad waschbar", sagt Fachverkäufer Lars Krethe. "Und für jedes Fünfer-Set erhält der Kunde eine kleine Tasche, in der er die Netze aufbewahren kann."Auf dem Marktkauf-Parkplatz steigt am Freitag, 14. Dezember, um 18 Uhr ein großes Show-Feuerwerk. Hierfür hat Hausleiter Hartmut Holst den Hersteller Comet gebucht. "Comet zeigt den Zuschauern unter anderem die aktuellen Neuheiten aus seinem Sortiment an Raketen und anderen Leuchtfeuern", sagt Holst. Zudem hat Marktkauf die Jugendfeuerwehr aus Wiepenkathen zu der Veranstaltung eingeladen. Sie präsentiert ihre Arbeit an einem Infostand und steht für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Die Raketen und Leuchtfeuer von Comet gibt es bei Marktkauf in Stade dann im Rahmen eines großen Sonderverkaufs am Freitag und Samstag, 28. und 29. Dezember, sowie am Montag, 31. Dezember.