Vier Fachanwälte unter einem Dach in Stade-Süd

Rechts- und Fachanwalt Dennis Hüsing hat mit Gunnar Stark einen neuen Partner

Ihr fünfjähriges Bestehen am Standort Stade-Süd, Heidbecker Damm 11 (Tel. 04141-8029880, http://www.rae-hsp.de ), feierte im Juni die Rechtsanwaltskanzlei "Hüsing | Stark | Partner". "Dabei gab es gleich mehrere Gründe zum Feiern", sagt Dennis Hüsing, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht. "Denn seit Jahresbeginn sind wir eine Partnergesellschaft. Mein Partner ist Rechtsanwalt Gunnar Stark, Fachanwalt für Verkehrsrecht, der so wie ich auch im Versicherungsrecht tätig ist." Damit arbeiten in der Kanzlei in Stade-Süd vier Anwälte und Anwältinnen, die alle Fachanwälte für Verkehrsrecht sind, unter einem Dach. Insgesamt stehen neun Mitarbeiter an zwei Standorten den Kunden zur Verfügung. Neben Stade gibt es ein weiteres Büro in Hamburg.Mit ihrem Spezialgebiet für Verkehrsrecht bildet die Kanzlei eine optimale Ergänzung zu den Sachverständigen der Kfz-Prüfstelle TAX, die sich im gleichen Gebäude befinden und auch Unfallgutachten erstellen. "Wer einen Verkehrsunfall hatte, findet hier Kompetenz rund ums Auto und Rechtsberatung unter einem Dach", sagt Dennis Hüsing. "Zudem können die Gutachter und wir uns bei Fragen rund um Technik und Rechtsgrundlagen jederzeit auf kurzem Weg austauschen."Neben der Rechtsberatung und -vertretung bietet die Fachanwaltskanzlei Schulungen an. Die Seminare richten sich an Fachpersonal von Autohäusern und Werkstätten sowie Sachverständige und Fuhrparkleiter, die Teilnehmer kommen aus dem gesamten Elbe-Weser-Dreieck bis hin nach Hamburg nach Stade. Zudem ist Dennis Hüsing Gastmitglied der Stader Kfz-Innung. Auf den Innungsversammlungen ist er ein gern gesehener Gastreferent und vertritt Autohäuser und Werkstätten bei Rechtsstreitigkeiten. Auch Berufskraftfahrern ist das Anwaltsteam ein zuverlässiger Rechtsbeistand.