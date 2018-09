"Weidner & Neese" ist jetzt noch näher am Kunden

Der Personaldienstleister "Weidner & Neese" ist seit Kurzem auch im "VGP Park Hamburg" in Neu Wulmstorf ansässig. Im Gewerbegebiet im Ortsteil Mienenbüttel, direkt an der Autobahnabfahrt Rade, hat das Unternehmen an der Straße "Bei der Lehmkuhle 2" ansprechende Räume für ein zusätzliches Betreuungsbüro gefunden.Mit der 1997 gegründeten "Weidner & Neese Personalleasing und –dienstleistungen GmbH" haben viele Unternehmen aus den Bereichen Büro, Handel, Handwerk, Industrie, Logistik, Altenpflege und Kinderbetreuung einen kompetenten Personalpartner gefunden. Das Unternehmen bietet in der Hansestadt Hamburg sowie in den Landkreisen Harburg, Stade und Rotenburg/Wümme sowohl Zeitarbeit als auch private Arbeitsvermittlung an. Die Kunden schätzen dabei die kompetente Beratung, die gewissenhafte Personalauswahl, die schnelle Beantwortung der Personalanfragen sowie den offenen und ehrlichen Dialog. Allem voran stehen jedoch die Qualifikation und das Engagement der eingesetzten oder vermittelten Fachkräfte. Derzeit gehören zum Team von "Weidner & Neese" mehr als 200 Mitarbeiter.In Mienenbüttel werden insbesondere Mitarbeiter für den Logistikbereich ein neues berufliches Zuhause finden. Dazu zählen u.a. Fachkräfte für Lagerwirtschaft, Gabelstaplerfahrer, Kommissionierer sowie Produktions- und Lagermitarbeiter. Aufgrund der steigenden Nachfrage werden weitere Mitarbeiter gesucht, die bei "Weidner & Neese" eine Festanstellung oder auf Wunsch auch eine zeitlich befristete Tätigkeit in Voll- oder Teilzeit aufnehmen können. Infos unter Tel. 04168-949903-3.