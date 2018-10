Zwei Tage lang sparen bei Scholz Raumgestaltung

Samstag und Sonntag 21 Prozent bei Scholz Raumgestaltung in Stade



Der Herbst ist eine ideale Zeit im Jahr, um die eigenen vier Wände neu zu gestalten. "Wenn es draußen ungemütlicher wird, bleibt mehr Zeit zur kreativen Gestaltung in Haus oder Wohnung", sagt Nina Linda Eckhoff, Diplom-Ingenieurin für Innenarchitektur vom Scholz-Team. "Zudem kann man das Urlaqubsfeeling auch verlängern, indem man die eigenen vier Wände harmonisch gestaltet."Um unter dem Motto "jetzt packe ich es an" den Renovierungseinstieg zu erleichtern, lädt Scholz Raumgestaltung am Samstag, 13. Oktober, 9 bis 14 Uhr, und am verkaufsoffenen Sonntag in Stade, 14. Oktober, von 13 bis 18 Uhr zu einem Aktions-wochenende in die rund 3.000 Quadratmeter große Ausstellungsräume an der Altländer Straße 16 ein. Dort gewährt das Team vom Bodenbelag über Gardinen, Sicht- und Sonnenschutz bis zu Farben und Tapeten, Lampen und Polsterstoffen einen Preisnachlass von 21 Prozent. Und das alles mit der gewohnten individuellen und qualifizierten Fachberatung für die Scholz-Kunden. Egal, ob sich ein Kunde am Farbmisch-Center eine spezielle Farbe für die Wandgestaltung mischen oder gleich ein ganzes Farbkonzept für Haus und Außenbereich erstellen lassen möchte: Scholz Raumgestaltung hält für jeden Bedarf ein hochqualifiziertes Team bereit.Gern kommen die Profis auch zur Beratung, zum Aufmaß oder zur Montage ins Haus. Darüber hinaus bietet Scholz Raumgestaltung viele weitere Dienstleistungen wie z.B. einen Lieferservice oder Gardinenwäscheservice inklusive Abnehmen und wieder Aufhängen der Vorhänge an.Scholz Raumgestaltung freut sich über jeden "Like" auf seiner Facebook-Seite. Dort finden Kunden auch stets aktuelle Aktionen und Gewinnspiele.