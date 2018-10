Zweite Hemmoorer Hochzeitsmesse

Alles für Braut und Bräutigam unter einem Dach / Mit großem Gewinnspiel



sb. Hemmoor. Angehende Brautleute aufgepasst: In Hemmoor findet am Sonntag, 14. Oktober, von 12 bis 17 Uhr die zweite Hochzeitsmesse statt. Veranstaltungsort ist das Hemmoor Center an der Zentrumstraße 1 bis 5. Der Eintritt ist frei.

Premiere feierte die Hemmoorer Hochzeitsmesse vergangenes Jahr im Februar. Die Veranstaltung kam bei Ausstellern und Gästen so gut an, dass Initiatorin Birgit Hamann sofort mit der Planung einer Fortsetzung begann. "Dieses Mal haben wir wieder viele interessante Aussteller im Boot", freut sich die Mode- und Kostümdesignerin, die ihr Atelier für Braut- und Abendmoden sowie Theaterkostüme im Hemmoor Center im ersten Stock hat. "Verteilt auf drei Ebenen zeigen mehr als 20 Aussteller, was alles möglich ist, damit die Hochzeit zum perfekten Tag im Leben eines Paares wird."

Mit der Hochzeitsmesse wollen die Unternehmen und Dienstleister aus der Region zeigen, dass man nicht weit fahren muss, um Profis aus den verschiedensten Branchen zu finden. „Wir möchten den Menschen zeigen, welch große Auswahl an Fachgeschäften rund um das Thema Hochzeit hier vor Ort in Hemmoor und Umgebung zu finden sind", so Birgit Hamann weiter. Das Spektrum reicht dabei von Standesamt und Kirche über das perfekte Outfit für Braut, Bräutigam und Gäste bis zu Veranstaltungslokalitäten, Hochzeitsreisen, Fotos, Dekoration und Schmuck. Abgerundet wird die Messe mit kulinarischen Angeboten sowie einem Gewinnspiel mit tollen Preisen. "Wir freuen uns sehr auf viele interessierte Besucher", sagt Birgit Hamann.



2. Hemmoorer Hochzeitsmesse

Sonntag, 14. Oktober, 12 bis 17 Uhr

Hemmoor Center

Zentrumstraße 1-5

Eintritt frei