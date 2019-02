Fliegenberg feierte Falsam: Baukunst und Ideenreichtum am Elbdeich

Nicht nur Stelles Bürgermeister Robert Isernhagen, Pastorin Anke Mühling, "Fred Feuerstein", der "Wolf" und die "Baywatchnixe Nimbo", reihten sich am vergangenen Sonntag in die lange Reihe der Faslamsthemen in Fliegenberg ein. "Wir haben rund 20 Themen, die die Wagen, Gastwagen und Fußgruppen heute zeigen", so Faslamsvadder Sven Wilkens, der zusammen mit Lennard Wischendorff in diesem Jahr den großen Umzug anführte.Als traditioneller Höhepunkt des 5-tägigen Faslamsprogramms, lockte dieser am vergangenen Sonntag erneut tausende Besucher an, die den Ideenreichtum und die Baukunst der örtlichen Narren ausgelassen feierten. So auch Frank und Katrin aus Maschen. "Klar, wir sind jedes Jahr dabei und haben eine Menge Spaß. Bei dem Wetter ist das Ganze natürlich doppelt schön", lachten beide gut gelaunt. Das fanden auch viele der zahlreichen Zuschauer. Bei zweistelligen Plusgraden, ließen so einige ihre Winterjacke ganz einfach zu Hause und genossen das bunte Treiben in luftiger Kleidung.