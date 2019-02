Bayrische Kapelle bei Musikanten-Gala

Unter dem Titel "Verliebt in die Berge" laden die Steller Musikanten am Samstag, 23. März, zu ihrer Musikanten-Gala in die Schulsporthalle am Büllerberg ein.Sicher hat die Wahl des Gastorchesters auch etwas mit der Konzertreise der Steller Musikanten in 2018 nach Südtirol zu tun – sehr beeindruckt waren die Musiker von den Bergen und der Musik aus der Alpenregion. Jetzt freuen sie sich über die Zusage der Musikkapelle Partenkirchen, die sie eingeladen haben, im Jahr 2019 gemeinsam mit ihnen bei der Gala auf der Bühne zu stehen. Sie werden für dieses einmalige Konzert von der Zugspitze an die Elbe kommen und tolle Musik, hübsche Trachten, ein buntes Musikprogramm und beeindruckende Klänge im Gepäck haben.Der Vorverkauf hat begonnen. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro gibt es bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude, bei Lotto Lünsmann und in der Gärtnerei Rulfs in Stelle, bei Spielwaren Toll in Meckelfeld, an der Tourist-Information in Winsen und bei allen Steller Musikanten sowie online unter www.StellerMusikanten.de.