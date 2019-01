Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen wegen eines missglückten Überholmanövers auf der B3 zwischen Höckel und Sprötze. Ein 23-jähriger Mann war gegen 7.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Norden unterwegs. Vor dem Abzweiger in Richtung Langeloh überholte er einen anderen Pkw und übersah dabei offenbar den Gegenverkehr. Der Mann prallte mit seinem Golf nahezu frontal gegen den 1er BMW einer 20-jährigen Frau.Beide Beteiligten blieben äußerlich weitestgehend unverletzt, wurden aber zur Abklärung schwererer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße blieb bis 9.40 Uhr voll gesperrt.