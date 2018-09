Tostedt: Festnahme nach Beziehungsstreit

as. Tostedt. Bei einem nächtlichen Streit in Tostedt war eine 29-Jährige erheblichen körperlichen Angriffen durch ihren Ex-Partner ausgesetzt. Die Frau wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihr wurde am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Der 30-jährige Schläger wurde über Nacht in eine Zelle gesperrt, um das Opfer vor weiteren

Übergriffen zu schützen. Der Täter hatte zuvor mehrere Platzverweise

missachtet.