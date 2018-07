Zwei Autoknacker festgenommen

In Untersuchungshaft kamen jetzt zwei Autoaufbrecher, die der Autobahnpolizei Winsen bei einer Routinekontrolle am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr auf einem Parkplatz an der Autobahn 261 ins Netz gingen. In dem BMW X 5 fielen den Beamten diverse Autoersatzteile auf. Da es in der Vergangenheit im Landkreis Harburg zu einer Vielzahl von Autoaufbrüchen und Teilediebstahl kam, durchsuchten die Beamten das Fahrzeug und fanden neben weiteren Fahrzeugteilen auch professionelles Equipment zum Aufbrechen und Entwenden von Fahrzeugen. Die beiden aus der Ukraine stammenden Männer wurden festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat der zentrale Kriminaldienst in Buchholz übernommen.