Ab Mittwoch wieder (fast) freie Fahrt auf der B75

Am kommenden Mittwoch, 31. Oktober, endet für Geschäftsleute an der B75 und die Anlieger der Umleitungsstrecken nach rund zweieinhalb Monaten eine große Belastungsprobe. Denn dann soll laut der niedersächsischen Landesstraßenbaubehörde im Laufe des Tages die B75 zwischen Tostedt und Trelde wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden. "Für ca. zwei Wochen ist dann weiterhin mit Einschränkungen auf der gesamten Baustrecke zu rechnen, da noch Restarbeiten auszuführen sind", so Geschäftsbereichsleiter Dirk Möller.Wie berichtet, wurden die Fahrbahn der B75 zwischen der Ortsdurchfahrt Tostedt und der Kreuzung B3/Trelder Berg und der Radweg entlang der B75 für rund 3,3 Millionen Euro erneuert. Die Arbeiten führten die Firma Willi Meyer aus Uelzen und SBI-Bau Hamburg aus.