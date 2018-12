Ausstellung im Winsener Kreishaus: 20 Jahre Naturschutzstiftung

Über die Aufgaben und Aktivitäten der Naturschutzstiftung Landkreis Harburg (NLH) in den zurückliegenden 20 Jahren informiert jetzt eine Ausstellung im Kreishaus in Winsen. Auf Schautafeln mit Grafiken erhalten die Besucher noch bis zum 11. Januar 2019 einen anschaulichen Überblick über das Wirken der Naturschutzstiftung.Neben den rein organisatorischen Aufgaben gliedert sich die Stiftungsarbeit in vier große Blöcke - Stiftungs- und Partnerprojekte, Projektförderung, Förderung der Landschafts- und Naturkenntnisse mit Öffentlichkeitsarbeit und den Pflanzenatlas (Flora) Landkreis Harburg.Das Gesamtvermögen der Stiftung ist in den 20 Jahren ihres Bestehens von 36.000 Euro Anfangskapital auf über 1,4 Millionen Euro angewachsen. Durch die jährlichen Zinsausschüttungen des angelegten Stiftungskapitals wird die Arbeit der Stiftung finanziert. Ebenso unterstützen Förderungen und die Spenden die Aktivitäten.In den 20 Jahren Stiftungstätigkeit wurden einschließlich weiterer Zuwendungen rund 350.000 Euro für praktische Naturschutzvorhaben und Förderungen eingesetzt.„Die Naturschutzstiftung wird ihren eingeschlagenen Weg der Förderung und Einbeziehung der Bevölkerung fortsetzen, aber auch die Jugendarbeit im Naturschutz noch weiter unterstützen“, versicherte der Vorstandvorsitzende Rainer Böttcher, der die Ausstellung gemeinsam mit Kreisrat Josef Nießen und Mitgliedern des Stiftungskuratoriums eröffnete.• Besucht werden kann die Ausstellung im Foyer des Winsener Kreishauses (Gebäude B), Schlossplatz 6, montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 17 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.• Weitere Informationen zur Naturschutzstiftung Landkreis Harburg unter: www.nlh-landkreis-harburg. Ebenso findet sich im Kreiskalender 2019 ein ausführlicher Beitrag über das Wirken der Stiftung.