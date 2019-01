B75 wird voraussichtlich ab Mittwoch halbseitig gesperrt

(bim). Voraussichtlich ab kommenden Mittwoch, 16. Januar, werden die Leitplanken im Bereich der Estebrücke bei Kakenstorf auf der B75 ausgetauscht, teilt die niedersächsische Straßenbaubehörde in Lüneburg auf WOCHENBLATT-Anfrage mit. Dafür wird die Fahrbahn dann halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampelanlage geregelt. Es muss also mit Behinderungen gerechnet werden.

Wie berichtet, war im Zuge der Fahrbahnerneuerung zwischen Tostedt und Trelder Berg eine fehlerhafte Schutzplankenkonstruktion auf der Brücke montiert worden. Außerdem sind die Leitplanken länger als zuvor, sodass Radfahrer, die vom Radweg zur Straße "An der Este" wollen oder umgekehrt, ihr Fahrrad entweder über die Leitplanke heben oder diese um einige Meter umrunden müssen.