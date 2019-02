Buch über KZ-Züge auf der Heidebahnstecke: "Nur Gott der Herr kennt ihre Namen"

Die dritte Auflage des 1991 erstmals erschienenen Buches "Nur Gott der Herr kennt ihre Namen - KZ-Züge auf der Heidebahn" kann jetzt auch in Tostedt und Handeloh zum Preis von 12,95 Euro erworben werden.Die beiden Schneverdinger Autoren Uwe Nordhoff und Adolf Staack schildern in dem Buch Ereignisse rund um die Transporte von KZ-Häftlingen auf der Heidebahn. Diese Bahnstrecke diente als Verbindung zwischen den Konzentrationslagern Bergen-Belsen und Neuengamme und wurde mit dem Näherkommen der alliierten Truppen auch verstärkt für Häftlingstransporte genutzt, vor allem aus den im Harz befindlichen Lagern. Mehr als 600 Tote aus diesen Transporten liegen in Massengräbern auf den Friedhöfen in Handeloh, Schneverdingen, Soltau und Wolterdingen.Für die Schilderung historischer Ereignisse und Verbrechen während des Nazi-Regimes sowie den Umgang mit dieser Vergangenheit haben die beiden Autoren akribisch und systematisch in Archiven recherchiert und Augenzeugen befragt. Die dritte Auflage wurde ergänzt um den aktuellen Forschungsstand zu den Toten aus Wintermoor. Ein umfangreiches Nachwort schildert anhand von Beispielen aus den Orten entlang der Heidebahn, welche Ergebnisse der seit Beginn der 1990er Jahre einsetzende Umdenkungsprozess hatte.Samtgemeinde-Bürgermeister Dr. Peter Dörsam: "Ich finde es wichtig, dass die Gräuel während der Zeit des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten, die Dokumentation der Gefangenentransporte in unserer Region macht durch den lokalen Bezug besonders betroffen."• Das Buch, herausgegeben von der Stadt Schneverdingen, ist zu den Öffnungszeiten erhältlich in der Bücherei Tostedt, Schützenstraße 26a in Tostedt, im Rathaus der Gemeinde Handeloh, Am Markt 1, sowie im Buchhandel unter der ISBN 978-3-00-061755-3. Im Internet ist der Text zu finden unter http://www.kz-zuege.de/inhalt.htm.