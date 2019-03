Burkhard Gerlach ist jetzt Ehrenmitglied der DLRG

Burkhard Gerlach gehört der DLRG-Ortsgruppe Tostedt seit 60 Jahren an und wurde jetzt in der Jahreshauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Detlef Knackstedt geehrt.Vorsitzende Margret Holste blickte auf ein anspruchsvolles Jahr für die Ortsgruppe zurück. Die Mitglieder leisteten rund 1.600 Stunden ehrenamtlich, u.a. in der Schwimmausbildung, Erste-Hilfe-Ausbildung und Sanitätsdiensten. Außerdem unterstützten die Tostedter Rettungsschwimmer im Verlaufe des "Jahrhundertsommers" auch im Freibad Hollenstedt. Dort wurde auch das Sommertraining durchgeführt. Aufgrund fehlender Hallenzeiten findet das Training im Winter nur noch einmal monatlich statt. Die Mitgliederzahlen blieben trotz des geschlossenen Freibads stabil, berichtete Margret Holste. In dem Zusammenhang berichtete Samtgemeinde-Bürgermeister Dr. Peter Dörsam, der der Einladung zur Versammlung gefolgt war, ausführlich über die Bauarbeiten im Töster Freibad. Die DLRG-Mitglieder freuten sich, dass die Eröffnung des Freibades weiterhin für Mai vorgesehen ist, und sehen dem Sommer im sanierten Freibad positiv entgegen.Die Wahlen brachten kaum Veränderungen im Vorstand: Vorsitzende Margret Holste, zweiter Vorsitzender Florian Rosenow, technischer Leiter Einsatz, Uwe Rosenow, Schatzmeisterin Angelina Dennstedt, technische Leitung Ausbildung, Frank Plantikow, und Ina Holste als Beisitzerin.