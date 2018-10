Er ist der jüngste Kreiskönig aller Zeiten: Carl Diedrich (23) von der Schützenkompanie Salzhausen. Bei den Damen gewann Melanie Naujokat vom Schützenverein Eckel. Beide Kreismajestäten wurden während des Kreiskönigsballs im Schützenhaus und im Festzelt in Tostedt vor fast 2.000 Ballgästen aus 49 Vereinen feierlich gekrönt - von Volker Höper aus Heidenau, Präsident des Schützenverbandes Nordheide und Elbmarsch, und Damenleiterin Doris Brendemühl aus Klecken.Volker Höper begrüßte außerdem den Präsidenten des Schützenverbands Hamburg und Umgegend und Erste Vizepräsident des Deutschen Schützenbunds, Lars Bathke aus Ohlendorf, vom Schützenkreis Sachsenwald den Präsidenten Manfred Seevers, den CDU-Landtagsabgeordneten Heiner Schönecke aus Elstorf, die stellvertretende Landrätin Annette Randt aus Heidenau und vom Kreissportbund Harburg-Land Eckart Ludwig.Carl Diedrich studiert Wirtschaftspsychologie in Hamburg. Er ist Kommandomitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Salzhausen und Vorstandsmitglied im Faslamsclub in Salzhausen. Er setzte sich beim Kreiskönigsschießen mit dem Teiler 49 durch. Auch in seinem Heimatverein, der Schützenkompanie Salzhausen, der er seit 2003 angehört, ist er der jüngste König in der Vereinsgeschichte. Dort übernimmt der 23-Jährige ebenfalls Verantwortung und engagiert sich als Jugendwart.Jürgen Burfeind vom Schützenverein Asendorf belegte den zweiten Platz, Hartmut Stöven vom SV Tangendorf den dritten Platz.Melanie Naujokat war bei den Damen nicht zu schlagen. Sie siegte mit dem Teiler 89. Die 37-jährige Rechtsanwalts-Fachangestellte ist in ihrem Verein Schriftführerin. Ihr zweites Hobby ist Yoga. Monika Hinrichs vom Schützenverein Trelde belegte hinter Melanie Naujokat den zweiten Platz vor Alexandra Flieger von der Schützenkameradschaft Ohlendorf.Nach der Proklamation sorgten die Band „Joy“, „DJ Höker“ und Nico Poley für großartige Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.